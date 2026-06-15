ROSIER by Her lip toの新作ブラキャミソール♡美しさと快適さを両立

インナー選びで重視したいのは、やはり着心地の良さと美しいシルエット。その両方を叶えたい女性に注目してほしいのが、「ROSIER by Her lip to」から新たに登場した「ROSIER Essential Bra Camisole」です。ブラキャミソールならではの快適さはそのままに、まるでブラジャーのような安定感と美しいバストラインを実現。毎日のコーディネートに自然と取り入れたくなる新定番アイテムが誕生しました♡

美しさと快適さを両立した新設計

「ROSIER Essential Bra Camisole」は、ラクな着心地と補整力を両立するために何度も開発を重ねて誕生したアイテムです。

やわらかな樹脂ワイヤーがバストを優しく支えながら、自然で美しいシルエットをキープ。

さらに、フロントからバックまで360度ボディを包み込むパワーネットを採用し、カップのズレを防ぎながら安定感のあるホールド力を実現しています。

サイズごとに厚みを調整したモールドカップを採用することで、無理のないナチュラルなバストメイクが叶うのも魅力です。

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ファッションに馴染む洗練デザイン

インナーとしてだけでなく、一枚でも着こなせるデザイン性の高さもポイントです。

谷間が見えすぎない上品なVネックは、女性らしさを演出しながらも品のある印象に。縫い目を目立たせないシームレスなデザインにより、洋服から見えてもスタイリッシュに決まります。

また、背中を美しく見せる深めのバックスタイルは、背中開きのトップスやワンピースとも好相性。ボディラインをすっきり見せながら、後ろ姿まで美しく演出してくれます。

生地にはほどよい厚みと伸縮性を兼ね備えた素材を使用。透けにくく、なめらかな肌触りでボディに心地よくフィットします。

デイリー使いしやすいカラー展開

ROSIER Essential Bra Camisole

価格：6,300円（税込）

カラーは、やわらかな印象の「ecru」、肌なじみの良い「nude beige」、定番で使いやすい「black」の3色展開です。

どのカラーもワードローブに取り入れやすく、インナーとしてはもちろん、シャツやジャケットのインに合わせたり、一枚でトップス感覚で着たりと幅広いスタイリングが楽しめます。

サイズ：S／M／L

また、発売を記念して2026年6月15日（月）～6月24日（水）まで、ルミネ新宿ルミネ2にてPOP UP SHOPを開催。

新作ブラキャミソールをいち早く手に取れるほか、人気のB.B.Braやバンドゥブラ、ミニマイザーブラなどもラインアップされます。

毎日着たくなる新定番インナー

「ラクだから選ぶ」だけでなく、「きれいに見せたいから選ぶ」。そんな新しいブラキャミソールの魅力を詰め込んだのが「ROSIER Essential Bra Camisole」です。

快適な着用感、美しいシルエット、ファッションに馴染むデザインのすべてを兼ね備えた一枚は、忙しい毎日に寄り添う心強い存在。

毎日のワードローブに加えたくなる、新たなマストアイテムとしてぜひチェックしてみてください♪