ロッテは、7月11日のオリックス戦（ZOZOマリンスタジアム）に「EXILE B HAPPY」のTETSUYAと中務裕太が来場すると発表した。

当日は2021年から続く夏のスペシャルイベント「BLACK SUMMER WEEK supported by クーリッシュ」が開催される。TETSUYAと中務裕太は試合前にグラウンドでのパフォーマンス、セレモニアルピッチを行い、球場を盛り上げる。

TETSUYは「千葉ロッテマリーンズ『BLACK SUMMER WEEK 2026』と、僕らEXILE B HAPPYが先生役を務めているBS10『マネして踊って！DANCE TRAIN』のコラボステージをお届けする予定です！会場にいる皆さんと一緒に身体を動かして、応援する前のウォーミングアップになるように裕太としっかり盛り上げたいと思います！音楽、スポーツ、ダンスのパワーで、世代を超えて皆さんと繋がって素敵な時間にしていきたいと思っています！ぜひ、会場でお待ちしております！」、中務は「この度、千葉ロッテマリーンズ『BLACK SUMMER WEEK 2026』のセレモニアルピッチを務めさせていただくEXILE B HAPPYの中務裕太です。ZOZOマリンスタジアムという素晴らしい舞台に立たせていただけることを大変光栄に思います。緊張もありますが、自分らしく全力で挑みます！当日はスタンドからでもわかるくらい身体を仕上げて臨みますので、ぜひ楽しみにしていてください」とコメントを寄せた。