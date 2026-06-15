人気レースクイーンでモデルの央川かこ（31）が15日までに自身のインスタグラムを更新。セパレートのミニスカ・黒コス姿を披露した・

「GR Garage 小牧の8周年イベントにご来場くださった皆さんありがとうございました 2日間しゃべりすぎくらい喋ったなぁ わたしはとーっても楽しかったからお客さまにも楽しんでもらえてたら嬉しいっ」と、セパレートのミニスカ・黒コスチューム姿の写真をアップ。

「いつも応援してくださっている方も初めて会いに来てくださった方も、いっしょにイベントを盛り上げてくださってありがとうございました！」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「美しくて、笑顔も可愛い」「カッコ可愛いくて綺麗ですね」「カコちゃんの満面の笑顔、心から楽しそうで素敵ですね」「美し過ぎて見惚れちゃいます」「最強に綺麗」などの声が寄せられている。

央川は、神戸市出身で、“9頭身レースクイーン”とも評されている。公式プロフィルは、身長1メートル72、股下84センチ。スリーサイズはB85・W58・H88。血液型はO。

好きな食べ物は「マック、ミスド、焼き鳥、焼き肉」、嫌いな食べ物は「梅干し、レモン、生野菜」。宝塚音楽学校に在籍していたことや秘書経験など異色の経歴を持つ。