累計生産本数300万本が証明する信頼性

ヤマハは、2026年6月11日に同社が開発した車体制振用の「ヤマハパフォーマンスダンパー」が、トヨタ車体の特別架装車「アルファード Spacious Lounge（スペーシャスラウンジ）」に搭載されたことを発表しました。

このクルマは2026年6月3日に一部改良を受けて発売されたモデルです。

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今回このパーツが採用されたアルファード Spacious Loungeは、後席に乗車する2名の快適性を最優先に考え抜かれた、4人乗りの特別な仕様です。

ヤマハパフォーマンスダンパーは、このクルマが目指す極めて上質な乗り心地の実現に大きく寄与しています。

同製品は、乗用車や二輪車のボディ主要部分に取り付けることで、走行中に発生するごくわずかな変形や振動を効率よく吸収し、クルマの挙動を穏やかに整えるためのパーツです。

この技術はヤマハ発動機が2000年に考案したもので、2001年に限定車のトヨタ「クラウンアスリートVX」に初採用。その後、2004年4月に量産車「カローラ（スポーツグレード）」へ搭載されて以降、その効果は高く評価され、様々な車種で採用が拡大してきました。

その人気と信頼性は、2023年11月時点で累計生産本数が300万本に達したことからも証明されています。

通常、クルマの金属製フレームであるボディは、走行中に路面からの入力やエンジンの振動といった多様な外力を受けることで、人間の目には見えない1mm以下の微細な変形を絶えず繰り返しています。

ボディは弾性体であるため、バネのように変形しては元に戻ろうとします。しかし、金属自体は変形に対するエネルギーを打ち消す力、つまり減衰性が低いため、外部から受けた力による変形エネルギーはほとんど失われることなく蓄積・放出され、ボディ固有の振動数で震え続けようとします。

これが、乗り心地の悪化や操縦安定性の低下につながる微振動の一因となっています。

ヤマハパフォーマンスダンパーは、この課題に対応するため、ボディに意図的に減衰要素を付加するものです。ダンパーがボディの変形エネルギーを積極的に吸収し、熱エネルギーとして発散させることで、ボディが過大な速度で変形するのを抑制します。

これにより、不快な微振動が抑えられ、高いレベルでの運動性能と安定性を両立させることが可能になります。結果として、操縦安定性と快適性を大幅に高めることができるのです。

アルファード Spacious Loungeの一部改良モデルでは、前述のヤマハ製パフォーマンスダンパーと専用チューニングを施したショックアブソーバーを採用することで、フラットで柔らかな乗り心地を実現しています。

走行中の微細なボディの振動や騒音も低減され、室内の静寂性と快適性がさらに高められました。内装では専用フロアマットの一部配色が変更され、より上質な空間を演出しています。ベース車の「エグゼクティブラウンジ」より420mm足元空間を広げた専用シートや冷蔵庫といった特別な装備は従来通りです。

価格はHEV（ハイブリッド）が1276万9900円、PHEV（プラグインハイブリッド）が1485万円です。