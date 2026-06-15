西日本初「サンリオハウス」が6．30、ルクア大阪にオープン！ レオパード柄の限定アイテムなど登場へ
マッシュグループが手掛けるサンリオ監修の新ブランド「sanrio house （サンリオハウス）」の2号店が、6月30日（火）から、大阪のルクア大阪内ルクア6階にオープンする。
【写真】レオパード柄の「フェイストートバッグ」など店舗限定アイテム詳細
■等身大のハローキティたちがお出迎え
「サンリオハウス」は、「Kawaii2といつもいっしょに」をコンセプトに、サンリオが監修し、マッシュグループが企画・運営する新たな事業として、アパレル、ビューティーアイテム、ホームグッズなど幅広い商品カテゴリーを展開する新ブランド。今年3月に、東京・新宿にあるルミネ新宿 ルミネ2に1号店が誕生した。
今回オープンする2号店は、「サンリオハウス」のオリジナルぬいぐるみでデザインされたシャンデリアやランプ、ハート形のインスタレーションなどが随所にディスプレイされたフォトジェニックな空間を用意。エントランスでは、ハローキティ、シナモロール、マイメロディ、クロミの等身大フィギュアが利用客を出迎える。
また、ベーカリーカフェを彷彿（ほうふつ）とさせる一角では、焼き立てパンを選ぶようにトングでアイテムをセレクトできる店舗限定「HELLO KITCHEN」ぬいぐるみシリーズが展開される。
さらに「サンリオハウス」限定アイテムに加えて、大阪らしいレオパード柄をあしらった「フェイストートバッグ」や「マルチショルダー（ハローキティ ミニポーチ付き）」、店舗限定カラーの「クリアタンブラー」といった2号店でしか手に入らないラインナップもそろう。
それから、オープンノベルティとして税込7700円以上の購入者に先着で「sanrio houseオリジナルステッカー」を配布するプレゼント企画を実施。
なお、6月30日（火）から7月5日（日）の期間中の来店には、6月19日（金）正午より公式LINEにて開始される事前予約が必要。7月6日（月）以降は、JR大阪駅5階 時空の広場にて入店整理券を配布予定だ。
ちなみに、ルクア6階の催事スペースでは、6月30日（火）から7月20日（月）の期間中、新作を含む全7種・計8台のオリジナルカプセルトイやフォトスポットが予約なしで楽しめるポップアップストア「CAPSULE TOY LAND」が開催される。
【写真】レオパード柄の「フェイストートバッグ」など店舗限定アイテム詳細
■等身大のハローキティたちがお出迎え
「サンリオハウス」は、「Kawaii2といつもいっしょに」をコンセプトに、サンリオが監修し、マッシュグループが企画・運営する新たな事業として、アパレル、ビューティーアイテム、ホームグッズなど幅広い商品カテゴリーを展開する新ブランド。今年3月に、東京・新宿にあるルミネ新宿 ルミネ2に1号店が誕生した。
また、ベーカリーカフェを彷彿（ほうふつ）とさせる一角では、焼き立てパンを選ぶようにトングでアイテムをセレクトできる店舗限定「HELLO KITCHEN」ぬいぐるみシリーズが展開される。
さらに「サンリオハウス」限定アイテムに加えて、大阪らしいレオパード柄をあしらった「フェイストートバッグ」や「マルチショルダー（ハローキティ ミニポーチ付き）」、店舗限定カラーの「クリアタンブラー」といった2号店でしか手に入らないラインナップもそろう。
それから、オープンノベルティとして税込7700円以上の購入者に先着で「sanrio houseオリジナルステッカー」を配布するプレゼント企画を実施。
なお、6月30日（火）から7月5日（日）の期間中の来店には、6月19日（金）正午より公式LINEにて開始される事前予約が必要。7月6日（月）以降は、JR大阪駅5階 時空の広場にて入店整理券を配布予定だ。
ちなみに、ルクア6階の催事スペースでは、6月30日（火）から7月20日（月）の期間中、新作を含む全7種・計8台のオリジナルカプセルトイやフォトスポットが予約なしで楽しめるポップアップストア「CAPSULE TOY LAND」が開催される。