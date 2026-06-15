横浜・八景島シーパラダイス「新エリア」発表、アトラクション3種登場へ チケット料金は値上げ【詳細】
横浜・八景島シーパラダイスは、8月1日にアトラクションエリア「プレジャーランド」の一部エリアをリニューアルし、アトラクション×AI×音楽が融合した新エリア『OTO-RACTION PARK』が誕生する。
【画像】横浜・八景島シーパラダイスの新アトラクション「SONIC TUNE!」「ROCKY EAGLE」「Sound Wave」のビジュアル
「プレジャーランド」は、日本で唯一海上を走行するローラーコースター「サーフコースター リヴァイアサン」や、2025年夏に誕生した八景島の周りを巡るクルーズ船「Paradise Cruise II」など、絶叫系からほのぼの系を含め、さまざまなアトラクションがそろう。
新しい『OTO-RACTION PARK』は、「SONIC TUNE!（揺れ）」・「ROCKY EAGLE（高さ）」・「Sound Wave（回転）」をテーマにした3つのアトラクション、AI、音楽による融合をコンセプトにしたエリアとなる。各アトラクションに音響設備が設置され、機種ごとに流れる「POPS風」「EDM風」「ROCK風」の音楽をAIが選曲し、海辺でフェスのように盛り上がる。
アトラクション「SONIC TUNE!」「ROCKY EAGLE」が8月1日に登場するほか、2026年秋には同エリア内に「Sound Wave」が加わる。
各アトラクションでは、必要な情報を二次元コードから入力すると、AIが天候や時間帯などのリアルタイムな情報と合わせて解析。それぞれのアトラクションで流れる曲調や、AIが選曲したその瞬間にぴったりな音楽やAIが発する掛け声と合わせて、スリルや爽快感を楽しめる。
■「SONIC TUNE!」
『OTO-RACTION PARK』内の中心に位置し、ディスク型ライドが回転しながら、ダイナミックに上下へと揺れ動くアトラクション。AIが選曲したEDM風のビートとともに回転による遠心力、傾斜、揺れなどが生み出すスリルを体感でき、音響やレールに設置した照明でエリアをきらびやかに演出する。
■「ROCKY EAGLE」
『OTO-RACTION PARK』の誕生にあわせ、「フライトイーグル」が名称を変更し、「ROCKY EAGLE」として新たに誕生する。高さ10メートルまで上昇する鷲（わし）型ライドに乗って、AIが選曲したROCKな音楽とともに、まるで空を飛んでいるかのような爽快感。頂上部では鷲型ライドが360度旋回し、シーパラならではの景色を楽しめる。
■「Sound Wave」 ※開業日は後日発表
2026年秋に誕生する「Sound Wave」は、POPS風の音楽と一体となった爽快な回転型アトラクション。『OTO-RACTION PARK』を体現する“Sound”と、の海辺の立地から波を意味する“Wave”から命名。AIが選曲したPOPS風な音楽のリズムやビートとともに、傾斜がついたライドに乗って、揺れ動く回転を楽しめ、まるで音楽の波に乗っているかのような一体感を味わえる。
【チケット料金改定】
変更日：2026年8月1日（土）より変更
内容：
■ワンデーパス（水族館4施設入館券＋アトラクション乗り放題パス）
大人・高校生 5800円→5900円
シニア（65歳以上） 4100円→4300円
小・中学生 4100円→4300円
幼児（4歳以上） 2400円→2600円
■プレジャーランドパス（アトラクション乗り放題パス）
大人・高校生 3200円→3500円
シニア（65歳以上） 2750円→3000円
小・中学生 2750円→3000円
幼児（4歳以上） 1650円→1800円
■楽園ナイトパス（水族館4施設入館券＋アトラクション乗り放題パス）
大人・高校生 3800円→3900円
シニア（65歳以上） 2500円→2600円
小・中学生 2500円→2600円
幼児（4歳以上） 1600円→1700円
【画像】横浜・八景島シーパラダイスの新アトラクション「SONIC TUNE!」「ROCKY EAGLE」「Sound Wave」のビジュアル
「プレジャーランド」は、日本で唯一海上を走行するローラーコースター「サーフコースター リヴァイアサン」や、2025年夏に誕生した八景島の周りを巡るクルーズ船「Paradise Cruise II」など、絶叫系からほのぼの系を含め、さまざまなアトラクションがそろう。
アトラクション「SONIC TUNE!」「ROCKY EAGLE」が8月1日に登場するほか、2026年秋には同エリア内に「Sound Wave」が加わる。
各アトラクションでは、必要な情報を二次元コードから入力すると、AIが天候や時間帯などのリアルタイムな情報と合わせて解析。それぞれのアトラクションで流れる曲調や、AIが選曲したその瞬間にぴったりな音楽やAIが発する掛け声と合わせて、スリルや爽快感を楽しめる。
■「SONIC TUNE!」
『OTO-RACTION PARK』内の中心に位置し、ディスク型ライドが回転しながら、ダイナミックに上下へと揺れ動くアトラクション。AIが選曲したEDM風のビートとともに回転による遠心力、傾斜、揺れなどが生み出すスリルを体感でき、音響やレールに設置した照明でエリアをきらびやかに演出する。
■「ROCKY EAGLE」
『OTO-RACTION PARK』の誕生にあわせ、「フライトイーグル」が名称を変更し、「ROCKY EAGLE」として新たに誕生する。高さ10メートルまで上昇する鷲（わし）型ライドに乗って、AIが選曲したROCKな音楽とともに、まるで空を飛んでいるかのような爽快感。頂上部では鷲型ライドが360度旋回し、シーパラならではの景色を楽しめる。
■「Sound Wave」 ※開業日は後日発表
2026年秋に誕生する「Sound Wave」は、POPS風の音楽と一体となった爽快な回転型アトラクション。『OTO-RACTION PARK』を体現する“Sound”と、の海辺の立地から波を意味する“Wave”から命名。AIが選曲したPOPS風な音楽のリズムやビートとともに、傾斜がついたライドに乗って、揺れ動く回転を楽しめ、まるで音楽の波に乗っているかのような一体感を味わえる。
【チケット料金改定】
変更日：2026年8月1日（土）より変更
内容：
■ワンデーパス（水族館4施設入館券＋アトラクション乗り放題パス）
大人・高校生 5800円→5900円
シニア（65歳以上） 4100円→4300円
小・中学生 4100円→4300円
幼児（4歳以上） 2400円→2600円
■プレジャーランドパス（アトラクション乗り放題パス）
大人・高校生 3200円→3500円
シニア（65歳以上） 2750円→3000円
小・中学生 2750円→3000円
幼児（4歳以上） 1650円→1800円
■楽園ナイトパス（水族館4施設入館券＋アトラクション乗り放題パス）
大人・高校生 3800円→3900円
シニア（65歳以上） 2500円→2600円
小・中学生 2500円→2600円
幼児（4歳以上） 1600円→1700円