テネシー州ナッシュビルで練習を応援する日本チームサポーター＝8日/Alan Poizner/Imagn Images/Reuters

（CNN）今年のサッカーワールドカップ（W杯）北中米大会に出場する48チームの成績は誰にも予測できない。しかし日本が最も整然としたチームになることに賭ければ、間違いなく勝つ。日本人がそこにいたことさえ気づかないかもしれない。

異文化リーダーシップに詳しいミチキモーガンワールドワイド創業者のモーガンのぞみ最高経営責任者（CEO）は、8歳の時に米シアトルから東京へ移転した時のことを鮮明に覚えている。学校生活の違いがあまりに大きかったことが、その一因だった。

「最初に驚いたのは、『外履き』を脱いで『上履き』にはき替えること。屋内をできるだけきれいに保つために」。モーガンさんはCNN Sportsにそう語った。

だがそれは始まりにすぎなかった。両親は毎朝、モーガンさんに雑巾を持たせて学校へ送り出した。「子どもは全員が自分の雑巾を持っていた。リサイクルした布を何枚も使った手縫いの雑巾には名前が書いてあった」「最初の課題が教室の掃除だったことはよく覚えている」

椅子と机を全て教室の前に集めてから、子どもたちが雑巾で床を拭く。「雑用というより、ちょっとした掃除ゲームみたいな感覚だった。みんなで一緒にやる活動だった」

小学校でも中学校でも階段からトイレに至るまで、あらゆる場所を掃除したとモーガンさんは回想し、「『立つ鳥跡を濁さず』ということわざがある」と紹介する。

とにかく一度やってみて

もっとも、教室の掃除を誰もが喜んでいるわけではない。

大嫌いだった、とCNNに打ち明けたのは角田寛和さん。なぜこんなことをしなければならないんだろう、そもそも日本の教室はそれほど汚れていないし、みんなごみ箱を使うのに、とかつては思っていたと話す。

角田さんは2008年以来、オリンピック（五輪）やW杯の観戦に出かけて毎回必ず、観客が会場に残したごみの清掃を手伝っている。

チケットを買ったからといって好き放題やっていいわけではない、と角田さんは言い、自分たちにとっては神聖な場所であり、大切な場所だからこそ、散らかったままにしておきたくないと語った。

大人になるまでは、そんな風には思わなかったという。娘が通う学校のごみ拾いを手伝うようになって初めて、清掃することや、そもそもごみを散らかさないことの価値を認識するようになったと振り返る。

スタジアムでごみ集めをする日本人については「注目を集めたいだけ」「単なる見せかけ」という批判もある。それでも一度やってみてほしい、と角田さんは言う。

他人の食べ残しや飲み残しを拾い集めるのはもちろん気持ちのいいことではない。しかし一度それを経験すれば、自分がごみを残すような人間にはまずならないだろうと指摘する。

今やごみを残さないファンの非公式な代表となった角田さんだが、自分はきちょうめんなサポーターたちの先例にならっているだけだと言い切った。そうした姿勢はスタンドの応援団だけでなく、チームにも浸透している。

勝敗にかかわらず、2018年と22年のW杯では試合後のロッカールームに染み一つなかった。日本代表チームがそこにいた唯一の痕跡は、感謝を伝えるメッセージと折り紙の鶴だけだった。

ロシア大会で日本代表のキャプテンを務めた長谷部誠さんはメディアの取材に対し、スタッフのこともサポーターのことも心から誇りに思うと語った。普段から海外で暮らし、試合でさまざまな国を訪れることの多い長谷部さんは、日本ほど街がきれいな国はほかにないと感じるという。

日本という場所にも日本の人々にも、素晴らしい精神があると信じていると長谷部さんは語り、選手としてだけでなく、日本人として、それを誇りに思うと言い添えた。

角田さんによれば、試合会場に余分なごみ袋を持参すると、日本人以外のサポーターも手伝ってくれる。日本人よりも外国人の方が手伝ってくれる人が多いこともあり、そんな時は、必ず大きな声で「サンキュー！」と声をかける。外国で日本人から褒められると気分が良くなって、またやりたいと思わせる、と角田さんは話す。

被災地の子どもも観戦

日本のファンが世界の注目を集めたのは、4年前のカタール大会でドイツに対して劇的な逆転勝利を収めた後のことだった。清掃活動の様子をとらえた動画がネット上で拡散し、国際サッカー連盟（FIFA）がSNSでその活動を称賛した。

500人ほどのボランティアが会場中から集まって自分たちに感謝してくれたと角田さんは振り返る。きちょうめんな観客が地元の雇用機会を奪う可能性があるとの批判に対しては、スタジアムがきれいになって誰も損しないし、ボランティアも清掃スタッフも早く帰宅できると反論した。

私利私欲のないごみ拾いはボランティア活動を始めるきっかけにもなると訴える角田さんは、自然災害の被災地で200回以上も支援活動を行い、募金活動を通じて被災地の子どもたちのW杯観戦を実現させた。米ダラスで行われたオランダ戦は、24年の能登半島地震で被災した子ども7人が観戦しているという。

角田さん自身はボランティア活動を、他人の問題を補うことと定義する。被災地でボランティア活動をしたり、支援のためにネパールを訪れたりすることの方が素晴らしいとは思っていない。

気軽にごみを拾ったり、年配の人に席を譲ったり、重い荷物を持って大変そうな人に「運びましょうか」と声をかけたりすることも、全て他人の問題を補うことになる。

角田さんはそう語り、ごみ拾いは最も敷居が低くて誰でも気軽に始められると指摘。ほとんどの日本人には基本的に、ボランティアの本能が備わっていると確信していると語った。