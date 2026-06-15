吉瀬美智子、個性派ミラー・間接照明…センス溢れる自宅お手洗い公開「自宅とは思えない高級感」「洗練されたバーみたい」の声
【モデルプレス＝2026/06/15】女優の吉瀬美智子が6月13日、自身のInstagramを更新。自宅のお手洗いを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】50歳ベストマザー賞受賞女優「見たことない」高級感溢れる自宅お手洗い
吉瀬は「カウンターテーブルをカットした部分はお手洗いの棚へ」「最後まで無駄なく使い切れて大満足」とつづり、自宅のお手洗いの写真を投稿。前日の投稿で紹介したキッチンの一枚板カウンターのカットした部分を、棚として再利用したことを明かした。黒、白、茶色で統一された空間は、アシンメトリーな楕円のミラーや間接照明で洗練された雰囲気に仕上がっている。
また、これまでも自宅をInstagramにて紹介してきた吉瀬だが、「これにて、一方的なマイホーム紹介は終了」と記している。
この投稿には「まるで高級ホテルや洗練されたバーみたい」「落ち着く空間」「こんな素敵なトイレ見たことない」「お洒落すぎる」「自宅とは思えない高級感」「センスの塊」「綺麗なマイホーム」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】50歳ベストマザー賞受賞女優「見たことない」高級感溢れる自宅お手洗い
◆吉瀬美智子、自宅お手洗い公開
吉瀬は「カウンターテーブルをカットした部分はお手洗いの棚へ」「最後まで無駄なく使い切れて大満足」とつづり、自宅のお手洗いの写真を投稿。前日の投稿で紹介したキッチンの一枚板カウンターのカットした部分を、棚として再利用したことを明かした。黒、白、茶色で統一された空間は、アシンメトリーな楕円のミラーや間接照明で洗練された雰囲気に仕上がっている。
◆吉瀬美智子の投稿に反響
この投稿には「まるで高級ホテルや洗練されたバーみたい」「落ち着く空間」「こんな素敵なトイレ見たことない」「お洒落すぎる」「自宅とは思えない高級感」「センスの塊」「綺麗なマイホーム」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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