Snow Man渡辺翔太、宮舘涼太から贈られた“お祝い”に反響相次ぐ「ゆり組の供給たまらん」「変な声出た」
【モデルプレス＝2026/06/15】Snow Manの渡辺翔太が14日、自身のInstagramストーリーズを更新。宮舘涼太から贈られた祝い花を公開した。
【写真】スノ渡辺翔太、雰囲気ガラリなピーターパン役衣装姿
女優の芳根京子と共にW主演を務める「ウェンディ＆ピーターパン」（東京・THEATER MILANO-Zaにて上演中）に出演中の渡辺はこの日「thankyou だてさま」と添えて、宮舘から贈られた祝い花を公開。立札には「御祝い 渡辺翔太様 宮舘涼太より」と2人の名前が記されていた。
この投稿には「お花載せてて可愛い」「変な声出た」「名前が並ぶだけで涙」「流石です」といったコメントが多数。また、2人は同じ病院で生まれ、幼稚園の年長組で同じクラス（ゆり組）だったことからファンの間で“ゆり組”というコンビ名で親しまれており「ゆり組の供給たまらん」「ゆり組の絆尊い」といった歓喜の声も寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】スノ渡辺翔太、雰囲気ガラリなピーターパン役衣装姿
◆渡辺翔太、宮舘涼太から贈られた祝い花公開
女優の芳根京子と共にW主演を務める「ウェンディ＆ピーターパン」（東京・THEATER MILANO-Zaにて上演中）に出演中の渡辺はこの日「thankyou だてさま」と添えて、宮舘から贈られた祝い花を公開。立札には「御祝い 渡辺翔太様 宮舘涼太より」と2人の名前が記されていた。
◆渡辺翔太の投稿に反響
この投稿には「お花載せてて可愛い」「変な声出た」「名前が並ぶだけで涙」「流石です」といったコメントが多数。また、2人は同じ病院で生まれ、幼稚園の年長組で同じクラス（ゆり組）だったことからファンの間で“ゆり組”というコンビ名で親しまれており「ゆり組の供給たまらん」「ゆり組の絆尊い」といった歓喜の声も寄せられている。（modelpress編集部）
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