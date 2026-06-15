◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本２ー２オランダ（１４日、ダラス競技場）

サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑がＮＨＫの中継解説を務め、話題になっている。ＮＨＫは公式サイトでオランダ戦での“本田語録”を特集し、紹介した。

サイトでは「本田圭佑さん【日本対オランダ・解説語録】リスト」と題し、本田のコメントを並べて掲載。

「解説の機械があるんですけどシステムなにひとつわかりません！」

「相手の１１番めっちゃウザい… ザイオンさんナイス！」

「（ハイドレーションブレイクに）これなんすか？」

「（相手の右サイド）ここがゆるい わかります？ここがゆるい！」

「（きょう注意するのは） １にガクポ ２にガクポ ３にガクポ」

「ワールドカップ 試合出るより見てる方が疲れますわ」

「（日本失点で） 押してるやん！ ファールや！…ならへんかぁ。 どう見ても押してた！」

「（中村のゴール後） 前田さんインザーギみたいやったな」

「審判ちゃんとファンダイク見とけ！」

「２２番にはしつこめ！ しつこめに行って！」

「そろそろイケる気がする！ →１０秒後に日本同点」

「まだ喜びすぎたらあかん！ ２‐２やから！」

「ジョーカーが見つかりましたね！ 伊東さんと小川さん」

オランダ戦の解説中、本田がコメントを発した場面のハイライト動画も合わせて公開された。

本田は伊東純也と審判に対し「なにやってんねん、お前。イエローや」と怒るなど、率直な言葉を連発。Ｘのトレンドワードには「本田圭佑」がランクインした。

本田はＮＨＫが地上波で中継する日本戦全試合の解説を務めることが決定。日本戦スペシャルアンバサダーとして２１日に日本テレビ系で生中継される日本―チュニジア戦の解説も務める。試合とともに本田節にも注目が集まりそうだ。