男性5人組「M！LK」の塩崎太智（25）が15日までに自身のインスタグラムを更新。日本テレビ「世界の果てまでイッテQ！」（日曜後7・58）への出演を喜びいっぱいにつづった。

塩崎は14日放送の「イッテQ！」に出演。お祭り男のお笑いタレントの宮川大輔と共にカナダ・サレーで開催されたホットドッグ大食い大会に参加した。

2年前に開催された新メンバーオーディションに落選していたといい、念願の「イッテQ」出演に「この企画めちゃくちゃ出たかったんですよ。このハッピ着れているのがめちゃくちゃうれしすぎて。めっちゃうれしいです、ほんまにありがとうございます！うれしすぎて、滅！」と、大ヒット曲「好きすぎて滅！」でおなじみのフレーズを使いながら喜びを語った。

塩崎はインスタグラムに青いハッピを着て滅ポーズを決める宮川とのツーショットなどを投稿。「小さい頃から見ていたイッテQお祭り男に出れる日が来るなんて！！もう、滅すぎて滅」とつづった。

この投稿に「めちゃくちゃ面白かったです」「2年前に受けてたオーディションからほんとに夢が叶って良かった」「笑いすぎてお腹痛かったです」などの声が寄せられた。