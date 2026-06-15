女性500人に聞いた！　夏に使用されているバッグ第1位は「トートバッグ」に。“汗・暑さ・荷物増”のリアルな夏の悩みに応える「#夏こそトート」フェア

ルートートは全国の20〜60代女性500人を対象に「夏の外出と暑さ対策に関する調査」を実施しました。

この調査結果を受け、「楽しいお出かけ」を提案するトートバッグ専門ブランド「ROOTOTE（ルートート）」は6月5日より、夏の外出時の困りごとを解決し、お出かけを楽しくするトートを集めた「#夏こそトート」フェアを開催しています。

【開催店舗・商品詳細はこちら】

https://rootote.jp/natsukosotote2026/

※店舗により取扱商品や入荷時期等異なります。

■夏の外出、6割以上が「汗で不快」。半数以上が「外出が憂鬱」「熱中症が心配」

調査の結果、夏の外出時の困りごと第1位は「汗をかいて不快」（63.4％）となりました。

次いで「暑くて外出が憂鬱」（54.8％）、「熱中症が心配」（51.2％）、「飲み物や日傘などで荷物が増える」（40.2％）、「食材やお弁当が傷まないか心配」（29.6％）と続きました。

■暑さ対策で荷物が増加傾向に。40.2％が夏の外出は「荷物が増える」と回答

夏の外出では、暑さ対策グッズの持ち歩きにより荷物が増える傾向が明らかになりました。主な暑さ対策グッズの使用率は、日傘63.6％、飲み物49％、帽子41.8％、タオル30.2％、ハンディファン20.2％、冷却グッズ15％でした。

また、23.4％が「日傘やハンディファンで片手がふさがる」と回答し、両手が使える利便性を求める声も上がりました。

■夏の困りごと第1位は「バッグが重くて疲れる」

荷物が増える傾向にあるなか、バッグの重さに負担を感じているという声が最多となりました。 また、バッグと体が密着することで暑さをより感じる現状も明らかとなりました。

一方で、夏のバッグに求める機能第1位は「軽量で疲れにくい」（45.8％）、第2位「荷物の出し入れがしやすい」（37.8％）、第3位「丸洗いできて清潔」（32.6％）となりました。

■夏にもっとも使用されているのは「トートバッグ」

調査の結果、夏に使用されているバッグ第1位は「トートバッグ」（45.8％）となりました。

荷物が増える夏の外出時に、軽さや荷物の出し入れのしやすさ、持ち運びやすさといった理由から、 トートバッグが多くの女性に選ばれていることが明らかになりました。

■調査概要

・調査期間：2026年4月22日から23日

・調査対象：全国の20〜60代女性

・対象人数：500名（各年代100名ずつ）

・調査方法：クロス・マーケティング社のセルフ型アンケートツール「QiQUMO（キクモ）」を利用したインターネット調査

■ 「#夏こそトート」フェア開催

女性500人調査で明らかになった夏の困りごとに、夏のバッグ利用率第1位となったトートバッグを通じて応えるため、トートバッグ専門ブランド「ROOTOTE（ルートート）」は6月5日より「#夏こそトート」フェアを開催しています。

夏の外出時の困りごとを解決し、お出かけを楽しくする8つのカテゴリーのトートバッグを展開します。※展開商品は店舗により異なります。







◇【「#夏こそトート」フェア対象商品 （一部商品）】

●軽いトート

荷物が増える夏こそ、軽さがうれしい！ ROOTOTEなら「バッグが重くて疲れる」そんな声に応える軽量トート揃いです。

●両手があくトート

夏は日傘やハンディファンが必需品。両手を自由に、夏のお出かけを快適にします。

●丸洗いできるトート

汗をかく季節だから、気軽に洗える安心感。汚れや汗も気にせず使えます。フリルがポイントの新商品も7月発売予定。

●水分補給をサポートするトート

飲み物は、すぐ取り出せるとうれしい。ボトル収納ホルダーや出し入れのしやすい設計に注目。

●熱中症対策を考慮したトート

暑い日のお出かけを、少しでも快適に。簡易保冷ポケットがついたトートや、接触冷感素材のアイテム（6月下旬発売予定）も。

●簡易保冷機能付きトート

お弁当も、お買い物も、ひんやり安心。食材やお弁当の持ち歩きに。多彩なサイズが揃います。

●通気性のよいトート

夏は、さらっと心地よく。風を感じる軽やかな素材感。

●涼しげ＆楽しいデザインのトート

見た目から、夏を楽しもう。暑い日のお出かけに楽しさをプラス。

夏のお出かけを、トートバッグでもっと楽しく快適に。

◇開催店舗・商品詳細について

トートバッグ専門ブランド「ROOTOTE（ルートート）」の一部取扱い店やオフィシャルショップ「ROOTOTE GALLERY」各店では、長く暑い夏の悩みに応える「#夏こそトート」フェアを6月5日から順次開催しています。

【開催店舗・商品詳細はこちらのサイトで確認できます】

https://rootote.jp/natsukosotote2026/

（エボル）