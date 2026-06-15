POP UP SHOP限定アイテムも登場！　銀座ロフトにて、「Her lip to BEAUTY POP UP SHOP」期間限定オープン

銀座ロフトは6月9日〜29日の期間、小嶋陽菜さんがクリエイティブディレクターを務めるビューティーブランド「Her lip to BEAUTY」のPOP UP SHOPを開催しています。

これからのシーズンに纏いたくなる、華やかで洗練されたローズの香りの「ROSE BLANCHE」の世界観を表現した売場に、Her lip to BEAUTYのランナップが並びます。

さらに、POP UP SHOP限定アイテムも登場。数量限定でローズシュシュがもらえる購入者プレゼントも実施します。

■＜銀座ロフト【Her lip to POP UP SHOP】概要＞

◯期間：6月9日〜29日 ※最終日は午後5時閉場予定

◯会場：銀座ロフト2階 美と健康雑貨売場 特設会場

◯商品数：約30種類

■POP UP SHOP数量限定6アイテム

●CRYSTAL BATH SALT ROSE BLANCHE 4,501円

ヒマラヤ山脈山麓のクリスタルソルトを使用したバスソルト。

●ROSE BLANCHE MESH POUCH SET 5,415円

ブランドを代表する人気のROSE BLANCHEの香りのロールオンパフュームと、白いバラの柄が施されたメッシュポーチのセット。

●Room Diffuser NUDE PEARL 6,600円

まろやかな香りで空間を満たすルームディフューザー。

●ROSE BLANCHE MARCHÉ BAG&POUCH SET 7,296円

マルシェバッグとROSE BLANCHEの香りのボディクリームのセット。

●Eau de Parfum Essence Size ROSE BLANCHE 4,290円

●Eau de Parfum ROSE BLANCHE 8,500円

■Her lip to BEAUTYラインナップアイテム一例

●LIP TO LOVE SERUM 各3,300円

唇にふっくらとしたハリとみずみずしい透明感を与える美容液リップ。全4色。

●RICH ESSENCE HAIR MILK 3,190円

髪の深部にしっかりと行きわたり、なめらかな手触りをサポートするヘアミルク。

●Perfume Oil ROSE BLANCHE 6,490円

ラメとダイヤモンドパウダー配合で上品な輝きを演出するボディー用オイル。

◇購入者プレゼント実施

会期中、Her lip to BEAUTYのアイテムを税込7,500円以上購入したユーザーに「ローズシュシュ」をプレゼント。

※数量限定につき無くなり次第終了

※カラーは選べません

（エボル）