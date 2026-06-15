【ファミマ】初のお酒や限定スイーツも！　Afternoon Tea監修の「極上おやつ」で贅沢なご褒美タイム

みなさん、こんにちは！ マイナビウーマン読者パートナーのえりかです。

お仕事終わりにふらっとコンビニに立ち寄った時、ちょっと贅沢な気分になれるご褒美があると、それだけで1日の疲れがパッと吹き飛びますよね。

今回は、2026年6月16日（火）から全国のファミリーマートでスタートする、大人気紅茶ブランド「Afternoon Tea」監修の「アフタヌーンティーフェア」を一足先に試したのでご紹介します！

過去最多の全28種類がそろう今回のフェアから、働く大人女子に全力でおすすめしたい大注目アイテムを、4つのテーマに厳選してレポートします。

■コラボ史上初のお酒！ 頑張った日の夜に飲みたい「シャルドネティーサワー」

まずご紹介したいのが、今回のフェアの一番の目玉でもある「シャルドネティーサワー」。なんと、Afternoon Tea監修シリーズ初となるアルコール飲料なんです！

開けた瞬間に、爽やかな茶葉の味わいとシャルドネの華やかな香りがふわっと広がって、とにかくスッキリとした味わい。

アルコール度数3％と優しく寄り添ってくれる軽さなので、残業を頑張った日の夜や、お風呂上がりのリラックスタイムのお供にぴったりです。

■パケ買い必至！ デスクワークのお供にしたいお菓子2選

続いては、お仕事中のちょっとした糖分補給や、バッグに忍ばせておきたい優秀なお菓子を2点ご紹介します。

「華やかな香りを楽しむ紅茶チョコプレッツェル」は、ピンク色のパッケージが目を惹くかわいさのプレッツェル。香り高いアールグレイチョコがたっぷりとコーティングされていて、ひとくち食べるたびに紅茶の芳醇な風味が口いっぱいに広がります。プレッツェルのカリカリとした食感とチョコの甘さが絶妙で、ついつい手が止まらなくなってしまうおいしさです。

ほっと一息つきたい時におすすめなのが「しっとりクッキーロイヤルミルクティー味」。アールグレイ茶葉を使用した、コク深いロイヤルミルクティー味のしっとり食感クッキーです。口の中に入れると、しっとりホロホロと崩れながら、濃厚なミルクティーの風味がじゅわっと広がります。手軽に買えるコンビニおやつとは思えないほど本格的な味わいで、手が止まりません！

■一目惚れレベルのときめき！ 宝石のような「紅茶とピーチの琥珀糖」

今回の新商品の中でも、見た目の美しさに思わずきゅんとしてしまったのが「紅茶とピーチの琥珀糖」です。

まるで宝石を詰め込んだようなグラデーションが美しく、デスクに置いておくだけで憂うつな仕事の時間もパッと華やかになります。

驚いたのはその食感！ 外側は「サクッ」、中は「ぷるん」とした新感覚のサクぷる食感がとにかく楽しい。アールグレイとピーチの2種類の味わいが楽しめるのも贅沢で、眺めているだけで幸せな気持ちになること間違いなし。

■食感革命!? おうちカフェの主役にしたい「アールグレイ香るザクほろシュー」

最後は、今日のご褒美デザートの主役にぴったりな「アールグレイ香るザクほろシュー（紅茶クリーム）」。

紅茶のシュークリームってめずらしい……！ と気になっていたこちらは、クッキー生地をのせて焼き上げたシュー皮の中に、なめらかな紅茶カスタードクリームと紅茶ホイップクリームがたっぷりと詰まっています。

商品名の通り、ひとくちかじると「ザクッ」「ほろっ」とした食感の楽しさに感動……！

中のクリームからはアールグレイの高貴な香りがじゅんわりと溢れ出してきて、専門店のようなクオリティをしっかり堪能できて大満足のおいしさでした。

■手軽に“ちゃんと贅沢”。お気に入りを詰め込んでハッピーな毎日に

今回ご紹介したAfternoon Teaコラボのアイテムは、数量限定での発売なので、気になる方はぜひ早めにチェックしてくださいね。

みなさんもファミマの極上おやつで、日々の毎日にハッピーを仕込んでみてはいかがでしょうか？

■商品概要

発売日： 2026年6月16日（火）

発売地域： 全国（※お酒は酒類取扱店のみ）

販売形態： すべて数量限定

（えりか）