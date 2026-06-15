田中樹、猪狩蒼弥らが「ミニスカート陸上」で対決！関口メンディーはアスリート顔負けの身体能力を発揮

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6月15日のテレビ朝日系『くりぃむナンタラ』では、ミニスカートをはいて様々な競技にチャレンジし、パンツが見えたら即失格という名物企画「ミニスカート陸上2026」の後半戦を放送する。

■ 史上最強の“ミニスカの天才”が驚異の大活躍

『ミニスカート陸上2026』前半戦では、3年ぶり4回目の出場となる田中樹（SixTONES）、初出場の猪狩蒼弥（KEY TOLIT）、関口メンディーからなるアイドルチームが大活躍。15回連続出場を誇る上田晋也が初出場の中谷（マユリカ）、赤木裕（たくろう）を率いる上田チームを一歩リードした。後半戦では、上田チームは巻き返すことができるのか？ それともアイドルチームが華麗に逃げ切るのか。熱き戦いがついに決着する。

落下するボールが地面につく前にタッチしなければならない「ショットガンボールタッチ」では、「跳馬をやっていたから前に飛び込むのが得意」と自信満々の中谷が先陣を切る。しかし、前半戦に引き続き、またまたパンチラ量産!? 「初期のミニスカート陸上だったら大爆笑だったけど…」「なんか古い！ 昭和の喜劇王か（笑）！」とくりぃむしちゅーが苦笑するプレーで、足を引っ張ることに…!?

対するアイドルチームはメンディーが挑戦。すると「（別の番組で）3回優勝したことがある」と余裕を見せるメンディーがスーパープレーを見せつける。アスリート顔負けの身体能力とパンチラ回避センスに、上田も「すげぇヤツが現れたな！」と驚きを隠せない。

「1対1ラグビー」では上田と猪狩が対決。「かかってこいや！」（上田）、「やってやりますよ！」（猪狩）と、試合前から激しいにらみ合いを繰り広げる。前半戦で天才的なプレーを見せつけた田中に続き、猪狩も好プレーを披露することはできるのか。

メンディーの覚醒により、アイドルチームのリードが続くなか、勝負は上田チームの一発逆転がかかる最終競技「3対3ラグビー」へ。この対決に勝てば優勝という、絶対に負けられない戦いに総力戦で挑む。“ミニスカの天才”と“昭和の喜劇王”、有田哲平が「ふたりのバケモノが出てきた！」と爆笑した今大会は、「ミニスカート陸上」の歴史に刻まれる伝説の戦いとなっている。

なお、6月8日放送の前半戦は、TVerで見逃し配信中。

■番組情報

テレビ朝日系『くりぃむナンタラ』

06/15（月）23:45～24:15 （※一部地域を除く）

出演者：くりぃむしちゅー、田中樹（SixTONES）、猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、関口メンディー、中谷（マユリカ）、赤木裕（たくろう）

■関連リンク

『くりぃむナンタラ』公式サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/nantara/