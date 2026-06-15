目黒蓮がネクタイをゆるめるような仕草で魅了！ネイビースーツ姿で見せた余裕ただよう表情に「男前すぎてやばい」「ビジュ無双」「色気ダダ漏れ」の声

【写真】ネイビースーツを着こなす目黒蓮／『トリリオンゲーム』オフショット

Prime Videoの公式SNSが更新。目黒蓮（Snow Man）が主演を務めたドラマ『トリリオンゲーム』の見放題配信開始が告知され、あらためて注目を集めている。

■目黒蓮主演『トリリオンゲーム』の見放題配信開始

公開されたビジュアルには、目黒演じる天王寺陽（ハル）を中心に、佐野勇斗演じる平学（ガク）ら主要キャストが集結。大量の紙幣が散りばめられたインパクト抜群のデザインとなっており、作品の世界観を象徴するようなビジュアルに仕上がっている。

目黒は中央でネイビーのスーツ姿で登場。ネクタイをゆるめるような仕草を見せながら、余裕を感じさせる表情を披露している。

投稿では、「“世界一のワガママ男”《ハル》と“気弱なパソコンオタク”《ガク》 正反対の2人がゼロから起業し、ハッタリと予測不能な作戦で1兆ドルを稼ぎ、この世のすべてを手に入れようと成り上がる前代未聞のノンストップ・エンターテインメント！」と作品の魅力をアピールした。

SNSでは「またハルに会えるのうれしい」「ハルくんカッコ良すぎる」「ビジュ無双」「男前すぎてやばい」「色気ダダ漏れ」「トリリオンゲーム大好き」などの声が寄せられている。