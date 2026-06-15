Mrs. GREEN APPLE×AI『テレビ×ミセス』で「Story」を一夜限りのコラボパフォーマンス

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Mrs. GREEN APPLEがMCを務める『テレビ×ミセス』。

6月15日放送のゲストに、AIが登場する。

■【名曲×ミセス】AIがゲストに登場

今回は特別なオープニングで番組がスタート。「名曲×ミセス」のゲストアーティストにAIを迎え、名曲「Story」を奇跡のコラボで届ける。歌詞の背景にあるAIの想いや彼女の人生にミセスが深く迫っていく。さらに、人気企画の「大人しりとり」やロケ企画「スター発掘×ミセス」など、今回も盛りだくさんの1時間を届ける。

ゲストアーティストはAI。2005年にリリースされ、同年の『NHK紅白歌合戦』でも披露された、人と人との深い絆を歌う国民的大ヒット曲「Story」を、Mrs. GREEN APPLEと共に一夜限りのスペシャルコラボで届ける。

トークでは、AIを近くで支えてきた家族も登場。歌詞の背景にあるAIの想いや彼女の人生にミセスが深く迫っていく。そんな中、AIから「ミセス大森がムカつく！」というまさかの言葉が飛び出す。スタジオ騒然…その言葉に込められた真意とは!?

■“音楽界の出川哲朗”藤澤涼架が今回も大活躍!?

「小学生が知らない言葉」だけで繋いでいく人気企画「大人しりとり」。ゲストの出川哲朗、チョコレートプラネット、中岡創一（ロッチ）、中澤裕子、辻希美が参戦。今回はミセスチームとチョコレートプラネットチームに分かれて競い合うことに。

前回の放送で“音楽界の出川哲朗”に任命されたミセス・藤澤涼架が今回も大はしゃぎ。チョコプラが“大人力”を見せる一方、辻の珍回答によってミセスチームは一気に大ピンチに！ ミスを重ねて完全な子どもの姿になってしまうのはどちらのチームなのか。

■ミセスが文武両道の名門校に潜入＆スター発掘

ミセスが全国各地へ足を運び、学校や職場に眠る“未来のスターの原石”を発掘する人気企画「スター発掘×ミセス」第二弾も放送！ 今回は文武両道の名門高校へ潜入し、「自慢の友達」を大調査。サプライズ訪問で学校中が大盛り上がり＆生徒たちも大興奮で笑いあり、涙ありの展開に。さらに、若井滉斗・藤澤涼架が人生初の一発ギャグに挑戦!? ここでしか見られないミセスの姿にも注目だ。

■番組情報

TBS『テレビ×ミセス』

6/15（月）20:55～22:00

MC：Mrs. GREEN APPLE

進行：陣内智則

ゲストアーティスト：AI

ゲスト：渋谷凪咲

チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）

出川哲朗

中岡創一（ロッチ）

中澤裕子

辻希美

(C)TBS

■関連リンク

番組サイト

https://www.tbs.co.jp/tbstv_mga/