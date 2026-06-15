15日14時現在の日経平均株価は前週末比3210.31円（4.86％）高の6万9230.35円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1141、値下がりは380、変わらずは34と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を518.92円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が501.22円、アドテスト <6857>が416.34円、イビデン <4062>が230.30円、キオクシア <285A>が228.08円と続く。



マイナス寄与度は21.92円の押し下げでＫＤＤＩ <9433>がトップ。以下、キッコマン <2801>が9.3円、セコム <9735>が7.78円、良品計画 <7453>が7.24円、バンナムＨＤ <7832>が6.44円と続いている。



業種別では33業種中26業種が値上がり。1位は金属製品で、以下、空運、建設、電気機器と続く。値下がり上位には鉱業、海運、食料が並んでいる。



※14時0分2秒時点



株探ニュース