つばさレコーズのつばさ男子プロダクション所属ボーイズグループ「世が世なら！！！」が、９月４日に新メンバーを迎え、新体制としてスタートを切ることを１４日、発表した。同日に池袋・サンシャインシティ噴水広場にて「新体制お披露目フリーライブ」を開催する。また、公式ファンクラブで新しいグループ名も募集する。

新たな船出を記念し、公式ファンクラブに加入しているファンから新しいグループ名を募集する公募企画。ファンとともに、新しい物語の第一歩を創り上げたいという強い思いから、今回の公募企画は実現した。

応募期間は６月１４日〜３０日で、世が世なら！！！公式ファンクラブ「ｉｆｉｆの集いの場」の募集ページからの応募となる。

添田陵輔は「新たな道に進むことに、不安や怖さがないと言ったらうそになります。ですが、変化を恐れて立ち止まっていては、今まで以上の未来をつかむことはできないとも思っています。だからこそ僕たちは勇気を持って新たな一歩を踏み出し、皆さんと一緒に、今まで見たことのない最高の景色をつかみにいきます」と決意。中山清太郎は「新体制では、これまでの世が世なら！！！とはいい意味でまったく違う、新たなエンターテインメントをお届けします。メンバー、楽曲、そしてライブパフォーマンスのすべてを進化させ、皆さんに今まで見たことのない景色をお見せできるよう準備を進めています」と予告した。

さらに１０月から全国５大都市を巡る「新体制初 全国５大都市ツアー」の開催も決まった。初日は１０月４日の仙台ＭＡＣＡＮＡを皮切りに、大阪・ＢａｎａｎａＨａｌｌ、福岡・ＤＲＵＭ Ｂｅ−１、愛知・ＮＡＧＯＹＡ ＪＡＭＭＩＮ’、東京・Ｓｐｏｔｉｆｙ Ｏ−ＷＥＳＴをまわる。

内藤五胤は「パフォーマンスで語りたいことを語ります。パフォーマンスで皆さんに恩返しします。パフォーマンスは僕らの覚悟です」と意気込み、大谷篤行は「断言します。さらに成長した世が世なら！！！を９月４日にお見せします」と力を込めた。