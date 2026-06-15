女優でモデル、そしてキックボクサーでもある宮原華音（30）が15日までに自身のインスタグラムを更新。黒ブラトップ＆レザーパンツ、ブーツの戦闘服姿を披露した。

「お知らせ この度、フマキラーワンショット未来『BPI』篇のTVCMに出演させていただいております！」と、パワフル噴射で飛び回るハエや蚊、素早いゴキブリをしっかり直撃するといううたい文句の「フマキラーワンショット未来BPI」のCMに出演することを報告。

黒ブラトップ＆レザーパンツ、ブーツ姿の写真をアップし「撮影はジャカルタにあるフマキラーさんの施設にて行われ、とてもスタイリッシュでかっこよく撮影していただきました」と説明した。

そして、「素敵な映像に仕上がっておりますので、CMを見かけた際はぜひチェックしていただけたら嬉しいです！」とつづり、ハッシュタグで「フマキラー」「ワンショット未来」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「めっちゃ可愛い」「カッコいい」「素敵です」「ビジュもプロポーションも、綺麗すぎる」「カッコいいしか勝たん」「狩り、開始！！華音さんからは逃げられない！！」などの声が寄せられている。

宮原は、小学生時代に空手で全国優勝。2011年に三愛水着イメージガールに選ばれてモデルとして芸能界入り。女優としても活動し、17年に第5回ジャパンアクションアワードのベストアクション女優賞で優秀賞を受賞。

テレビ朝日系の特撮ドラマ「仮面ライダーガッチャード」（日曜前9・00）には、冥黒の三姉妹の次女・クロトー役でレギュラー出演。また、23年4月には格闘技イベント「RISE」のリングでキックボクサーとしてデビューし、衝撃の1ラウンド39秒KO勝ち。

モデルも含めた三刀流を掲げ、「チャームポイントは腹斜筋」と公言している。今年4月には初の写真集「K.O〜kanon origin〜」（ワニブックス）を発売した。