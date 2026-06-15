日本とドローのオランダ、W杯で初めての屈辱とは？

サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組初戦を迎え、オランダと2-2で引き分けた。米国のデータ分析会社「Opta」は、オランダ代表が初めて味わった屈辱を紹介。ファンから驚きの声が上がっている。

この試合、日本はオランダに2度リードされながら追いついた。1-2の後半43分には小川のヘディングシュートが、その前にいた鎌田の頭に直撃。これがそのままゴールネットを揺らし同点に。まさかの“ダブルヘッド弾”で追いつき、ドローに持ち込んだ。

サッカーなどのデータ分析サイト「Opta Analyst」のXでは「試合は、一進一退の攻防が続いた後半に4得点が決まり、結局引き分けに終わった」「オランダが2度リードしながらも勝利を逃したのは、ワールドカップの試合では今回が初めてのこと」とつづった。日本代表の粘りがオランダに史上初の屈辱を見舞ったことになる。日本のファンからはこの投稿に驚きの声が並んだ。

「それだけ貴重な同点弾であり、勝ち点獲得だったということだな」

「マジかwそれはすごいな」

「また日本代表が歴史作っちゃった！」

「いやー、日本強くなった．長く見ておくものですね」

「へえー 我々の粘り強さが活きたってことよね」

また両チームのシュート数が10-10で互角、ボール保有率も日本40、オランダ60といった数字に「データで見ても、ちょい押されてるくらいの妥当な引き分けなんやな 本当に成長してる」との声もあった。



（THE ANSWER編集部）