北中米ワールドカップ

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）グループFの初戦、スウェーデン―チュニジアの一戦が14日（日本時間15日）、メキシコのエスタディオ・モンテレイで行われ、スウェーデンが5-1で快勝した。同組の日本はオランダと2-2でドロー発進。ライバル国の大勝スタートを受け、ネット上ではある懸念が浮かんでいる。

スウェーデンは前半7分、アヤリがミドルシュートを決めて幸先よく先制。さらに同30分、アレクサンダー・イサクが右足で加点した。その後、前半終盤に1点を返されて迎えた後半も形勢は変わらず、ギェケレシュ、スヴァンベリ、アヤリのこの試合2点目が決まりゴールラッシュとなった。

今大会のグループ順位決定方法は、勝ち点が最優先されるが、並んだ場合の優劣のつけ方は、当該チーム間の勝ち点、得失点差、総得点数の順で決定。それでも並ぶ場合は、グループステージ全試合における得失点差、総得点数、イエローカードおよびレッドカードの枚数に基づくチーム規律スコアの順で比較され、最終手段として最新のFIFAランキングが判断基準となる。

日本は次戦（日本時間21日）でチュニジア、3戦目でスウェーデン（同26日）と対戦。順位決定には様々な要素が関わるため、ライバル国の大量得点にネット上では「チュニジアに勝たなまじできつい」「スウェーデン戦で引き分けた場合を考えると、日本はチュニジアに勝つだけでなく大量得点が求められる」「得失点めんどくさいなぁ」「怖くなってきた。オランダもチュニジアに5点とか取りそう」「スウェーデンの大量得点嫌だね」「日本は次の試合でただ勝つだけではなくて、大量得点が欲しい」といった懸念を示す声が広がっている。



（THE ANSWER編集部）