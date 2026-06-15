組織人の悲哀、葛藤、矜持…男たちの生き様がアツい！大人が楽しめる珠玉の「権力闘争ドラマ」

大ヒット作から隠れた名作まで

多数派工作をして、罠にはめ、有力者を抱き込んで――どんな手を使ってでもライバルを蹴落としてノシ上がる。

一般企業から政界まで、あらゆる組織で繰り広げられている光景だ。物語として面白く、多くの視聴者にとって身近な題材でもあるため、権力闘争をテーマにしたドラマは数多く制作されてきた。なかには最高視聴率が40％を超え、社会現象となった名作も存在する。

では、本当に面白い権力闘争ドラマはどれなのか。FRIDAYは元テレビプロデューサーやテレビコラムニストなど、ドラマに精通する６人のプロらに取材し、BEST10を選出した。

『踊る大捜査線』（フジテレビ系 ’97年放送）主演・織田裕二

’97年放送の『踊る大捜査線』（フジテレビ系）は警察組織の中での権力闘争を描いて、映画化されるほど大ヒットした。

「主演の織田裕二（58）の『事件は会議室で起きてるんじゃない。現場で起きてるんだ』という名台詞がありますが、この作品は会議室で物事が進んでいく警察の組織構造や、そこでの権力闘争を見事に描いています。

正義漢である主人公は、組織を守ることを最優先する上層部と対立します。その象徴とも言えるキャラが、柳葉敏郎（65）演じる警察官僚の室井慎次。室井は警察庁にキャリア官僚として入庁し、そこで出世したい気持ちを常に抱えている。上層部と現場の狭間で悩む室井と、正義感あふれる主人公を上手く対比させて描く手法が見事でした」（同志社女子大学教授の影山貴彦氏）

警察を舞台にした作品では、’15年放送の『64（ロクヨン）』（NHK）も評価が高い。テレビドラマに詳しいフリーライターの田幸和歌子氏が絶賛する。

「Ｄ県警の元警察官で現在は広報官の主人公が、警察庁長官が絡む事件が隠蔽される過程で押しつぶされていく。心の中ではおかしいと思っていても反発できず、組織の隠蔽に加担する中年の主人公の姿は、権力闘争に巻き込まれた組織人の悲哀をリアルに表現しています」

俳優の名演が光る作品

近年では政治の世界を舞台にした『罠の戦争』（’23年放送・フジテレビ系）が出色の出来。草磲剛（51）の代表作のひとつとなっている。

「草磲扮する議員秘書が息子を歩道橋から突き落として重傷を負わせた犯人と、その事件を隠蔽しようとする国会議員に復讐します。弱き者が権力者に復讐を挑むという王道の展開ですが、キャスト陣の演技が秀逸。なかでも、内閣府特命担当大臣を演じた本田博太郎（75）が素晴らしい。表では″いいひと″を演じながら、失敗はすべて秘書の責任にする。主人公の息子の事件を事故で処理するよう動くキーマンでもあります。最終的に主人公に収賄のスキャンダルを突き止められて失脚する過程は、終始ハラハラして退屈することがありません」（テレビプロデューサー・鎮目博道氏）

政界を舞台にした名作には『官僚たちの夏』（’09年放送・TBS系）もある。

「″日本を豊かにしたい″という高邁な理想を抱いて通商産業省に入省したものの、政策を立案するためには政治家や業界への根回しが欠かせない。派閥抗争や人事に腐心する官僚仲間が出てくるなか、主人公たちは政財界の思惑や利害に囚われない政策の立案を目指します。今の日本の官僚たちに欠けている矜持が描かれています」（大和大学社会学部教授の岡田五知信(さちのぶ)氏）

前出の鎮目氏が熱烈に推すのが’07年放送の『華麗なる一族』（TBS系）だ。

「財閥系銀行の経営を巡るオーナー一族の対立がテーマで、企業内での争い、父と子の争い、世代間の争いといくつもの要素が重なり合っている。クーデターを仕掛け、だまし討ちを繰り返しながら自らが育てた銀行を金融再編の波から守る父親と、そんな父の姿勢に反発し、自死してしまう息子。互いに愛し合っていながら、互いを憎み合う父子が骨肉の争いを繰り広げます。息子の自殺後、慟哭する北大路欣也（83）の演技は、日本ドラマ史上に残る名シーンだと思います」

時代劇にも権力闘争を描いた良作がある。三谷幸喜（64）が脚本を手がけた大河ドラマ『鎌倉殿の13人』（’22年放送・NHK）だ。

「鎌倉時代の武将・北条義時を主人公に、源頼朝が死んだ後のトップの座を巡り、北条家や三浦家などの御家人たちが争う姿を描きます。小栗旬（43）演じる主人公は当初、源頼朝に振り回される素朴な青年でしたが、やがて政敵を排除し、親族すら切り捨てる冷酷な男に変貌していく。派手な戦闘シーンはありませんが、朝廷を舞台に権力に取りつかれた人間がどう変わり、どんな末路を辿るのかを巧みに表現しています」（前出・岡田氏）

権謀術数が渦巻く権力闘争を生き抜く男たちの生きざまは最高のエンタメだ。

『FRIDAY』2026年6月19日号より