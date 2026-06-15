天文学者が始めた「地球外生命のシグナル受信計画」とは？　日本でも来年８月から一斉観測！

「Ｗｏｗシグナル」を日本でも来年８月からついに一斉観測！

異星人の存在が、明らかになるかもしれない――。

「地球以外にも知的生命はいます。彼らがどこにいるのか解明したいです」

こう語るのは、地球外知的生命探査の第一人者で兵庫県立大学の天文学者・鳴沢真也（なるさわしんや）氏（61）だ（以下、コメントは同氏）。

米国防総省は５月から、未確認異常現象（ＵＡＰ）の写真や極秘文書の順次公開を開始。２週間で10億回以上アクセスされ、宇宙人など未知の現象への関心が高まっている。日本でも宇宙人の存在を突き止めるため、鳴沢氏らが今年４月に発足させたのが『日本ＳＥＴＩ研究会』だ（ＳＥＴＩは地球外知的生命探査の略）。

「宇宙には原理的に見える範囲だけで、世界中の海岸にある砂の数よりもはるかに多い星があります。０が23個（兆の１０００億倍）のとてつもない数です。生命が高度に進化するまでにはかなりの偶然が重なる必要がありますが、それでも宇宙には人類以外に知的生命が存在すると考えるのが自然でしょう」

その可能性を示すのが「Ｗｏｗ（ワォ）シグナル」だ。１９７７年８月に米オハイオ州のアンテナが、いて座方向から72秒間にわたり強力な電波を受信。「Ｗｏｗ！」と驚いた科学者たちが調べると、明らかに人工的な特徴を持つものだった。

「受信した１４２０メガヘルツは地球からの発信を禁止されている周波数です。受信帯域も狭く、天体が発したとは考えにくい。観測された秒数から計算すると飛行機や人工衛星ではなく、地球外の知的生命が発信したとしか考えられません。それ以来、同じ信号は一度も観測されず、いまだに大きな謎なんです」

鳴沢氏ら『日本ＳＥＴＩ』のメンバーはＷｏｗシグナルから50周年となる来年８月、和歌山県紀美野町の天文台から、いて座方向にアンテナを向ける。

「Ｗｏｗシグナルを再受信するチャレンジです。国内や海外の天文学者に夏の間、同じ方向にアンテナを向けてほしいと協力を呼びかけます。一斉にやれば知的生命からの信号を受信できる可能性も高まりますから。電波の解析精度も50年前よりずいぶん上がっている。受信した電波に何かのメッセージが含まれていれば、解読できるかもしれません」

来夏の受信結果によっては、人類の歴史が大きく塗り替えられそうだ。

取材・文：形山昌由（ジャーナリスト）