歌手の森高千里が14日、自身のインスタグラムを更新。ツアーの初日を終えたことを写真とともに報告し、反響を呼んでいる。



【写真】57歳で着こなせるのがスゴい丈 奇跡！永遠！森高だけ時間止まってる

14日の埼玉県・サンシティ越谷市民ホールから「エスプレッソ SUMMER tour」をスタートした森高。まずは「約半年ぶりのツアー、待っててくださってありがとうございます。 皆さんのワクワクやドキドキがこちらにも伝わってきて ツアー初日で緊張しましたが、楽しくパフォーマンスすることができました！」と感謝を記した。



続けた言葉からはステージの熱気も伝わってくる。ファンのレスポンスにも言及し、「曲によって皆さんの反応がおもしろかったですよ。 今日は朝から暑かったですが、会場はそれ以上に熱く盛り上がって夏を感じましたー！ 」とつづった。さらに、地元のお菓子などを楽しむTシャツ姿の自然体のショットも公開している。



4月11日に57歳の誕生日を迎えた森高は「ツアータイトルにもある『エスプレッソ』には『濃い』という意味があるので、今回は濃厚森高をお届けしていきますよ～。」と宣言。さらに「あっという間に通り過ぎる濃い夏を一緒に楽しみましょう！」と結び、次なる愛知での公演への意欲もうがわせた。



ナチュラルな表情まで披露した投稿に、ステージを堪能したフォロワーからは「濃厚セトリ最高でした！」「大切な思い出がよみがえりました」「まさかのベルベットとボンデージの衣装も素敵でした」「鳥肌がたちました」など熱い思い。ほかにも「青春のアイドル」「若返りすぎですよ！ひとりで年齢止まってないでくださいな」「いつも以上に素敵な夏になりそう」といったコメントも寄せられていた。



森高は1969年生まれ、熊本県出身。86年に「第1回ポカリスエット・イメージガールコンテスト」でグランプリを受賞。87年の映画「あいつに恋して」でヒロイン役を務める。同年に「NEW SEASON」で歌手デビュー。「17才」や「雨」「私がオバさんになっても」「渡良瀬橋」など数々のヒット曲を送り出す。99年に俳優・江口洋介と結婚。2000年に長女を、02年に長男を出産している。



（よろず～ニュース編集部）