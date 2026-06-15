

中島健人

ブルガリのアンバサダーである中島健人が、メゾンの新たな旗艦店のオープンを記念し、ブルガリ 心斎橋へ訪れ、クラフツマンシップ、アート、そしてイタリアの神髄が織りなす魅惑的な世界を体験した。

【写真】中島健人「ブルガリ 心斎橋」でメゾンの世界観を体験

2026年6月15日、大阪-壮麗なローマのハイジュエラーであるブルガリは、活気あふれる大阪・心斎橋の中心地に「ブルガリ 心斎橋」を2026年6月13日にオープンした。メゾンの美学を体現したこの新たなる店舗は、ローマの豊かな伝統とモダニティがシームレスに融合しており、メゾンが持つ活気に満ちたスプリッツを体現している。店内を巡りながら、ジュエリー、時計、レザーアクセサリーや、それらに息づく卓越したイタリアのクラフツマンシップを堪能してもらい、さらにイタリア、日本、そしてブルガリへの賛美に溢れるアート作品を通じて、メゾンの世界観をあますなくことなく体験できる。

■中島健人コメント

今日は訪れることを大変楽しみにしていました。『ブルガリ 心斎橋』のオープン、誠におめでとうございます。扉を開けると、ローマと大阪が融合した素晴らしい景色が広がっていました。ジュエリーや時計をアートとともに巡った奥には、甘い時間を宿す『ブルガリ ドルチ』もあります。イタリア式ライフスタイルである『ドルチェ・ヴィータ』の精神が息づくブルガリ 心斎橋で、ぜひ皆さまにも素敵なお時間をお過ごしいただければと思います。