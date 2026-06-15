小泉進次郎防衛相が１５日、自身のＳＮＳを更新。北中米Ｗ杯のオランダ戦を観戦した様子を公開した。

インスタグラムに「サッカーワールドカップの日本・オランダ戦が２―２の引き分けに終わり、大臣同士でお互いの代表チームの素晴らしい闘いぶりを称え合いました」と報告。

背中に「ＳＨＩＮＪＩＲＯ」と名前が入った背番号１０のユニホームを着て、「試合結果によってはお互いの友情にヒビが入りかねないと心配する声もありましたが（笑）、逆に友情が深まる時間になりました。観戦中にはディランが『国王が日本の天皇陛下との写真を投稿してる。見て。』と教えてくれて、改めて今日のワールドカップ観戦と日本・オランダの４００年以上にわたる歴史的な関係を特別に感じる時間になりました。オランダ大使館の皆さんも早朝からありがとうございました！」とつづっている。

この投稿には「素敵なシェアをありがとうございます」「完全アウェイの中、ブルーのユニフォームが輝いてます」「日本のユニ着ているの１人の中でナイスファイト素晴らしい（笑）」「誰のユニフォーム着てるんだろ？と思ったら」「讃え合うショット素敵です」などのコメントが寄せられている。