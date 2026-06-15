女優の松本まりかと高橋メアリージュンが１５日、都内でダブル主演するＭＢＳの連続ドラマ「エミリとマリア」（１８日スタート、木曜・深夜０時５９分）の先行上映会＆トークイベントを行った。

同作は劇作家で演出家の根本宗子氏が連ドラ初監督を務める。幼稚園から私立女子校育ちで、現在３５歳独身のエミリ（松本）とマリア（高橋）。大親友の２人が自分なりの幸せを追求するコメディー作品だ。

松本と高橋は、昨年放送されたテレビ朝日系「奪い愛、真夏」で俳優・安田顕を奪い合うドロドロの役柄を演じ、ＳＮＳでも大反響だったが、今回は幼なじみの大親友役。松本は前回の共演について「前回の作品でメアちゃんの存在とお芝居が作品を面白くしてくれて、メアちゃんの存在で『面白い』って言ってもらえたと感じていました。目の前で見ていてもメアちゃんのお芝居は面白くて、ナチュラルでハッとさせられる。裏側でも本当に素敵で大好きに。前回でほれ込んでしまったんです」と振り返った。１年ぶりの再共演に対しても「信頼を超えて安心感」と話した。

一方の高橋は今作の松本の演技について「今回はすごいのびのびとした役で、コメディーのまりかちゃんはめちゃくちゃ輝く。コメディーの松本まりか様大好き」とたたえた。

互いを「メアちゃん」「まりかちゃん」と呼び合い、意気投合した様子。高橋が「私はプライベートで会う人って少ないですが、まりかちゃんとは数回会っています」と明かせば、松本も「メアちゃんのＹｏｕ Ｔｕｂｅと一緒に瞑想しています。お芝居も生き方も全部好きって感じ」と“相思相愛”ぶりを見せつけた。