音楽プロデューサーのつんく♂（57）が、ハワイに移住してから10年が経ったことを報告し、妻も顔出しで写る家族ショットを披露して話題になっている。

【映像】つんく♂、“妻顔出し”の家族ショットや夫婦ショット

2006年に結婚したつんく♂。2008年に双子の男女、2011年に第3子となる次女が誕生。その後、病気で歌えなくなったことをきっかけに、2016年には家族とともにハワイに移住した。

これまでInstagramでデート中の夫婦ショットや、成人を迎えた双子をお祝いするパーティーの様子など、家族との仲むつまじい日常を発信してきた。

2026年6月12日の投稿では、ハワイに移住してから10年を迎えたことを報告。「思えば10年前、子どもたちのお友達やママ友パパ友と共にお別れ会をし、6月11日、日本を飛び立った。数時間後にハワイ着陸。引越し先には当然何にもなくガラーン…。簡易なテーブルを買って家具が届くまではそれで過ごしたのをよく覚えている。あれから10年が経ちました。2026年、長男長女は無事高校を卒業し、本日、ハワイに越してから丸10年という日が過ぎました。日本の皆さん、アメリカの皆さん、これからもどうぞよろしくお願いいたします！」と、記念の日の家族ショットを掲載した。

この投稿には「つんく♂さんは、いまでもカッコいいです！！」「貴重なお写真、たくさん見せていただいてありがとうございます」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）