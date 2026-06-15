【実録】ゲートなしの駐車場で、誤って「未清算のまま出庫」してしまった！ 自宅で気づいたけど、遠方なら「次回利用時の支払い」でも大丈夫？ 筆者の体験をもとに解説

【実録】ゲートなし駐車場で精算せず出庫してしまった

筆者が利用したのは、ショッピングモールの駐車場です。ショッピングモールで買い物をすると一定時間の料金が無料になるシステムで、車に戻る前に機械で精算する必要があります。車に乗った状態では精算できない種類の駐車場でした。

筆者は買い物後に、うっかり事前精算を忘れて車へ乗り込み、出庫してしまいました。従来のようなバー付きゲートがない駐車場だったため、そのまま道路へ出られたのです。道路へ出る際、警告音や警告表示などは特にありませんでした。

帰宅後に未払いに気づいたものの、自宅からショッピングモールまで距離があり、すぐ戻るのは難しい状況でした。また、翌週にも同じショッピングモールを利用する予定があったため、その際に対応しようと考え、支払いを保留にしました。その間1週間あったわけですが、特に自宅への連絡や請求はありませんでした。

翌週、再び同じ駐車場を利用したところ、通常どおり入庫できました。買い物後に精算機で手続きをすると、その日の分はサービス券で無料になるため支払い料金はなく、表示されたのは「前回未払いだった額」です。つまり、2回分の料金の合計が表示されたということです。

最終的に、未払い分の200円を支払い、そのまま出庫できました。領収書には未払い日など特に記入されておらず、精算当日の日付・金額があるのみでした。



ゲートなし駐車場ってどんな仕組み？

現在、「ゲートなし駐車場」が広がっている背景には前の車に連なってゲートを通過する「乗り逃げ」を抑えるなどの意図があります。「ゲートなし駐車場」の仕組みは以下の通りです。



（1）入庫と同時にナンバーを撮影

（2）画像データを精算機へ送信

（3）利用者は精算機で車両番号を入力

（4）支払い



ゲートがない方式には、以下のような特徴があります。



・駐車券を持たずに買い物できる

・出庫待ちが減る

・機器トラブルの減少

・設備維持費を抑えやすい



一方で、今回のように精算せず出庫できてしまうことで「意図しない不正出庫」につながるケースもあります。利用者側は、出庫前の精算確認が大切です。



ゲートなし駐車場で未払いが起きたら

店舗側にとって、駐車場の不正利用・未払いをゼロにすることが理想です。「ゲートなし駐車場」では「無料で出庫し放題」のように見えますが、実際には「ゲートあり」の駐車場より不正利用が少ないというデータがあります。

ゲートなし駐車場を運営するピットデザイン株式会社によると、「ゲート機」の乗り逃げ率0.7～0.8％程度に対し、「スマートパーク」では5条件がそろった場合の乗り逃げ率が0.01％とされています。



【未払いを防ぐ仕組み】 ・高い車両ナンバー認識率

・現地だけでなく、全国どこの設置場所でも未払い精算ができる



万一、悪質な未払いがあった場合も、ナンバー照合により後日請求や警告対応が可能です。利用者側には、複数の未払い精算方法が用意されています。



【未払いを精算する方法】 ・翌日以降に専用サイトで支払う

・再度、現地へ行き支払う

・同じシステムの駐車場がある別の場所で支払う



実際には駐車場の運営会社を調べることは一般の人には困難でしょうから、現地へ赴いて支払うのが確実です。



まとめ

ゲートなし駐車場では、精算しなくても出庫することができてしまいます。しかし、システム上では利用履歴が管理されており、決して「未払いが見逃されている」わけではありません。今回、筆者は、自宅から距離がありすぐ戻れなかったものの、翌週の利用時に前回分を含めた料金を問題なく精算できました。

未払い状態でも1週間程度は何も連絡がなく済みましたが、「いつ、どの車両で未払いが発生したか」という記録はしっかり残っています。放置せずに、未払いは解消しましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー