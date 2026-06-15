BOYNEXTDOOR、1stフルアルバム『HOME』が初動108万枚突破！“4作連続ミリオン”の快挙

BOYNEXTDOORが、1stフルアルバム『HOME』で4作連続ミリオンセラーを達成した。

6月15日、HANTEOチャートによると、6月8日にリリースされたBOYNEXTDOORの1stフルアルバム『HOME』は、初動（発売後1週間）売上108万5715枚を記録した。

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これにより、3rdミニアルバム『19.99』、4thミニアルバム、5thミニアルバムに続き、今作でもミリオンセラーを達成。4作連続ミリオンセラーという快挙を成し遂げ、圧倒的なアルバムセールス力を証明した。

今回のアルバムは、初めてメンバー全員が制作に参加した作品で、さらなる音楽的成長を示した意欲作として注目を集めている。

練習生時代の経験を盛り込んだ『06070』をはじめ、両親やファンへの思いを込めた収録曲など、実体験をもとに青春のさまざまな感情を描き、多くのリスナーの共感を呼んでいる。

（写真提供＝KOZエンターテインメント）BOYNEXTDOOR

特に、第2世代・第3世代K-POPへのノスタルジーを刺激するタイトル曲『VIRAL』は、叙情的なメロディーに加え、息の合ったペアダンスやダンスブレイクが調和したパフォーマンスで好評を博している。また、BOYNEXTDOORの安定したライブ力と進化したパフォーマンス力を改めて印象付けたとの評価も寄せられている。

音楽ファンからの熱い反響は、韓国国内外のチャート成績にも表れている。タイトル曲『VIRAL』は、6月13日付のMelonデイリーチャートで前日から10ランクアップの41位を記録し、6日連続でチャートインを維持。さらに、Apple Music韓国で8位、Spotify韓国デイリートップソングで25位にランクインするなど、主要音源チャートで着実な上昇を見せている。

日本でも発売直後からオリコンデイリーアルバムランキングで4日連続1位を記録したほか、LINE MUSICチャートでも急上昇を見せるなど、グローバルファンダムの強固な支持を証明した。

（写真提供＝KOZエンターテインメント）BOYNEXTDOOR

なお、カムバック活動を成功裏にスタートさせたBOYNEXTDOORは、6月16日放送のSBSパワーFM『2時脱出 Cultwo Show』（原題）を皮切りに、20日放送のtvN『驚きの土曜日』、21日放送のKBS2『社長の耳はロバの耳』など人気番組への出演を予定している。

さらに、さまざまなYouTubeウェブバラエティにも出演し、ファンとの活発な交流を続けていく予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇BOYNEXTDOORとは？

2023年5月30日にHYBE傘下のKOZエンターテインメントからデビューした6人組ボーイズグループ。Block Bのリーダーを務めたラッパーZICOがプロデュース。グループ名には「隣の少年たち」という意味が込められており、「親しみやすく、自然体の魅力で人々の心に寄り添う」というコンセプトを掲げている。2024年7月10日にシングル『AND,』で日本デビュー。