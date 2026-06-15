LE SSERAFIMチェウォン、スーパーロングヘア＆背中ざっくりドレス姿披露「大胆でセクシー」「破壊力すごい」と反響
【モデルプレス＝2026/06/15】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のキム・チェウォン（KIM CHAEWON）が6月13日、自身のInstagramを更新。タイトな黒ドレス姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】25歳K-POP美女「美肌に目が釘付け」背中大胆開きの黒ドレス姿
チェウォンは、黒のスーパーロングヘアにタイトなシルエットの黒いミニドレスを身にまとい、幻想的なセットの中でポーズを決める姿を複数枚投稿。背中に大きく開いた大胆なカッティングが施されており、腰元や背中にあしらわれた紐やメタリックな装飾がアクセントになっている。
この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎて震える」「黒ワンピ似合いすぎ」「ビジュ完璧」「大胆でセクシー」「美肌に目が釘付け」「破壊力すごい」「健康第一で過ごしてほしい」といったコメントが寄せられている。
チェウォンは5月19日、首の痛みにより公表されているスケジュールへの参加見送りが発表されている。（modelpress編集部）
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【写真】25歳K-POP美女「美肌に目が釘付け」背中大胆開きの黒ドレス姿
◆チェウォン、背中ざっくりコーデ公開
チェウォンは、黒のスーパーロングヘアにタイトなシルエットの黒いミニドレスを身にまとい、幻想的なセットの中でポーズを決める姿を複数枚投稿。背中に大きく開いた大胆なカッティングが施されており、腰元や背中にあしらわれた紐やメタリックな装飾がアクセントになっている。
◆チェウォンの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎて震える」「黒ワンピ似合いすぎ」「ビジュ完璧」「大胆でセクシー」「美肌に目が釘付け」「破壊力すごい」「健康第一で過ごしてほしい」といったコメントが寄せられている。
チェウォンは5月19日、首の痛みにより公表されているスケジュールへの参加見送りが発表されている。（modelpress編集部）
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