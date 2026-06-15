『湖池屋ストロング』リニューアル　“ストレス発散” 訴求、「辛レモン」を定番に追加

湖池屋はこのほど、ポテトチップスの「湖池屋ストロング」ブランドをフルリニューアルし、6月15日に「辛レモン」「サワークリームオニオン」「豪快のり」の3品を全国のコンビニで先行発売した。

6月29日から全国･スーパーマーケットなどの一般チャネルでも販売する。いずれも内容量は53gで、オープン価格。

「湖池屋ストロング」の特徴である厚切りVカットと濃厚な味付けはそのまま、辛味や酸味などのアクセントをきかせ、味わいをブラッシュアップした。また、今回新たに「辛レモン」を定番商品に加えた。

スナックユーザーを対象にした同社の調査では、商品価値として「味の濃さ」や「食べごたえ」などの味わいに加え、「ストレス発散」や「気分のUP･発散」になるといった声が寄せられたという(2025年11月実施、n＝1600)。

今回のリニューアルでは、濃厚さを維持しながら辛味･酸味を取り入れて味わいを強化し、「ストレス発散」につながる商品として訴求する。

パッケージデザインも一新した。“濃厚×ストレス発散”を体現するようなダイナミックなシズルと鮮やかな色使いを採用したとしている。

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〈商品概要〉

◆「湖池屋ストロング 辛レモン」

爽やかなレモンの酸味と唐辛子の辛味を組み合わせた新定番フレーバー。チキンの旨みと酸味、刺激が味わえるよう仕上げた。

◆「湖池屋ストロング サワークリームオニオン」

サワークリームの酸味とコクに、オニオンの旨みを組み合わせた。濃厚ながらも爽やかさを感じられる味わいが特徴。

◆「湖池屋ストロング 豪快のり」

豊かな海苔の風味･旨みに唐辛子のキレを加え、濃厚かつクセになる味わいに仕上げた。

【販売概要】

商品名:

･「湖池屋ストロング 辛レモン」

･「湖池屋ストロング サワークリームオニオン」

･「湖池屋ストロング 豪快のり」

発売日:

2026年6月15日(月) コンビニエンスストア先行発売

2026年6月29日(月) 一般チャネル発売

参考価格: いずれもオープン価格

内容量: 各53g

販売エリア: 全国

■「湖池屋ストロング」ブランドサイト