【あみあみ秋葉原：アクションフィギュア・プラモデル商品 抽選販売】 抽選期間：6月15日～6月21日23時59分 当選発表：6月24日12時 指定販売日時 「METAL BUILD ストライクフリーダムガンダム ＜リバイバル版＞」：6月27日11時～20時 「HG 1/144 ハンブラビ(GQ)」「30MP 伊地知虹夏」：6月26日11時～20時

あみあみ秋葉原ラジオ会館店は、6月26日や27日に発売予定のアクションフィギュア・プラモデル商品の抽選販売を実施している。応募期間は6月21日23時59分まで。当選発表は6月24日12時より行なわれる。

今回抽選販売の対象となる商品は、BANDAI SPIRITSのアクションフィギュア「METAL BUILD ストライクフリーダムガンダム ＜リバイバル版＞」やガンプラ「HG 1/144 ハンブラビ(GQ)」のほか、美少女プラモデル「30MP 伊地知虹夏」の計3商品。

今回「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」に入荷予定分を抽選で販売することを告知。本日6月15日より申込を開始しており、購入時には「LivePocket（ライブポケット）」のマイページで確認できる「整理券画面」のQRコードを提示する必要がある。

「METAL BUILD ストライクフリーダムガンダム ＜リバイバル版＞」

□あみあみ秋葉原「METAL BUILD ストライクフリーダムガンダム ＜リバイバル版＞」抽選販売のページ

「HG 1/144 ハンブラビ(GQ)」

□あみあみ秋葉原「HG 1/144 ハンブラビ(GQ)」抽選販売のページ

「30MP 伊地知虹夏」

□あみあみ秋葉原「30MP 伊地知虹夏」抽選販売のページ

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