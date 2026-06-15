あみあみ秋葉原にて「METAL BUILD ストライクフリーダムガンダム ＜リバイバル版＞」などの抽選販売実施！「HG ハンブラビ(GQ)」や「30MP 伊地知虹夏」も対象
あみあみ秋葉原ラジオ会館店は、6月26日や27日に発売予定のアクションフィギュア・プラモデル商品の抽選販売を実施している。応募期間は6月21日23時59分まで。当選発表は6月24日12時より行なわれる。
今回抽選販売の対象となる商品は、BANDAI SPIRITSのアクションフィギュア「METAL BUILD ストライクフリーダムガンダム ＜リバイバル版＞」やガンプラ「HG 1/144 ハンブラビ(GQ)」のほか、美少女プラモデル「30MP 伊地知虹夏」の計3商品。
今回「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」に入荷予定分を抽選で販売することを告知。本日6月15日より申込を開始しており、購入時には「LivePocket（ライブポケット）」のマイページで確認できる「整理券画面」のQRコードを提示する必要がある。
「METAL BUILD ストライクフリーダムガンダム ＜リバイバル版＞」
□あみあみ秋葉原「METAL BUILD ストライクフリーダムガンダム ＜リバイバル版＞」抽選販売のページ
「HG 1/144 ハンブラビ(GQ)」
□あみあみ秋葉原「HG 1/144 ハンブラビ(GQ)」抽選販売のページ
「30MP 伊地知虹夏」
□あみあみ秋葉原「30MP 伊地知虹夏」抽選販売のページ
【#あみあみ秋葉原ラジオ会館店】- あみあみ秋葉原店 (@amiami_akiba) June 15, 2026
6/27(土)発売予定
「METAL BUILD ストライクフリーダムガンダム ＜リバイバル版＞」につきまして
抽選販売となります。
お申込み、詳細に関しましては下記ページをご確認下さい。
URL:https://t.co/CctVyuQe8n…
【#あみあみ秋葉原ラジオ会館店】- あみあみ秋葉原店 (@amiami_akiba) June 15, 2026
6/26(金)発売予定
「HG 1/144 ハンブラビ(GQ)」につきまして
抽選販売となります。
お申込み、詳細に関しましては下記ページをご確認下さい。
URL:https://t.co/XEWJ6mwLDP…
【#あみあみ秋葉原ラジオ会館店】- あみあみ秋葉原店 (@amiami_akiba) June 15, 2026
6/26(金)発売予定
「30MP 伊地知虹夏」につきまして
抽選販売となります。
お申込み、詳細に関しましては下記ページをご確認下さい。
URL:https://t.co/qEvErWc0EO…
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