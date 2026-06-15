立憲民主党の古賀千景参院議員がきょうの国会質疑で、「豊かな子どもたちは自衛隊にならない」などと発言し、直後に撤回しましたが、小泉防衛大臣が「事実誤認だ」と強く反論しました。

【写真を見る】立憲・古賀千景議員「豊かな子どもたちは自衛隊にならない」に 小泉大臣「事実誤認」と強く反論

きょうの参議院・決算委員会で、立憲民主党の古賀千景議員は防衛白書についての質疑のなかで次のように述べました。

立憲民主党 古賀千景 参議院議員

「わかってほしいのは、自衛隊に行く子どもたちって、経済的に厳しい子どもたちが行くんですよ。豊かな子どもたちは自衛隊とかなりませんよ。すいません失礼しました、訂正します」

小泉進次郎 防衛大臣

「自衛官の子どもたちへの配慮に欠ける発言だったのではないでしょうか。いま、先生の発言は、自衛官の子どもたち、みんな貧しい家庭の子しかいないと。こういった形で言われましたけど、全くそういうことありません。それは事実誤認だと思います」

古賀議員はこのやり取りの直後、「私の発言が申し訳なかった。撤回させていただきます」と述べました。