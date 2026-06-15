「ヤバすぎだろ！」「何でPOまで決まらなかったんだ？」日本と同組スウェーデン、衝撃の５発粉砕発進！チュニジアのレベルに驚く声も【W杯】
猛烈、破壊力抜群だ。
現地６月14日に開催された北中米W杯のF組１節で、スウェーデン代表がチュニジア代表とメキシコのモンテレイで対戦。５−１で大勝した。
開始７分でヤシン・アヤリが先制点を奪うと、30分にはアレクサンデル・イサクが追加点をゲット。前半終了間際の43分にオマル・レキクに１点を返されるも、決して流れを引き渡さず、59分にヴィクトル・ヨケレス、84分にマティアス・スバンベリ、90＋６分にアヤリがさらにゴールを奪った。
欧州予選は２分４敗で未勝利も、プレーオフを制して這い上がったスウェーデンが、イサクとヨケレスのダブルエースを中心にゴールラッシュを披露し、日本が次に戦うチュニジアを粉砕した。
その強さは大きな注目を集め、SNSに「おいおい、スウェーデンヤバすぎだろ！」「まじで厄介」「何でこんな強いのに最後のプレーオフまで出場が決まらなかったんだ？」「スウェーデンの勝利は想定内だが、５−１は想定外」といった声が続々と上がっている。
また、チュニジアの軽率なミスが散見されたなか、「スウェーデンは強かったけどそれ以上にチュニジアが弱すぎる」という声も。初戦でオランダと２−２で引き分けた森保ジャパンは、チュニジアからきっちりと勝点３を奪えるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「リスペクトだ」FIFAが特集！ 世界から絶賛された日本サポーターのゴミ拾い
現地６月14日に開催された北中米W杯のF組１節で、スウェーデン代表がチュニジア代表とメキシコのモンテレイで対戦。５−１で大勝した。
開始７分でヤシン・アヤリが先制点を奪うと、30分にはアレクサンデル・イサクが追加点をゲット。前半終了間際の43分にオマル・レキクに１点を返されるも、決して流れを引き渡さず、59分にヴィクトル・ヨケレス、84分にマティアス・スバンベリ、90＋６分にアヤリがさらにゴールを奪った。
その強さは大きな注目を集め、SNSに「おいおい、スウェーデンヤバすぎだろ！」「まじで厄介」「何でこんな強いのに最後のプレーオフまで出場が決まらなかったんだ？」「スウェーデンの勝利は想定内だが、５−１は想定外」といった声が続々と上がっている。
また、チュニジアの軽率なミスが散見されたなか、「スウェーデンは強かったけどそれ以上にチュニジアが弱すぎる」という声も。初戦でオランダと２−２で引き分けた森保ジャパンは、チュニジアからきっちりと勝点３を奪えるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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