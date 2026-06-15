サッカー・ワールドカップで日本は強豪オランダを相手に2ー2で引き分けました。未明の大阪は大興奮に包まれました。

日本時間の午前5時に始まった日本対オランダの一戦。パブリックビューイング会場となった大阪・難波のバーには早朝にもかかわらず500人を超えるサポーターが集まりました。

「仕事終わりでそのまま来ました、直行で」

「寝てられへん！」

先制を許すも、中村敬斗選手（25）のゴールで1-1の同点に追いついた日本。

（記者リポート）「会場は大きな熱気に包まれています」

後半19分にはオランダに勝ち越しを許しましたが、終了間際に小川航基選手（28）のヘディング弾が、鎌田大地選手（29）に当たって同点に追いつきました。

「日本、最高です！」

「オランダ相手に引き分けは勝ちに等しいです！仕事に行きます！」

街の人は…



「最後、同点ゴール。ヘディングで決めたとき、電車で思わず『お！』って言ってしまったんで」

「伊東純也選手がかっこよかったですね。みんなが（インスタグラムの）ストーリーズにあげていしたね」

熱戦が続くサッカーワールドカップ。日本は6月21日にチュニジアと対戦します。