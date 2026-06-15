サッカー元日本代表DF中沢佑二氏（48）が15日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に生出演。サッカーのFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、オランダ（FIFAランク8位）と対戦し、2−2で引き分けた日本代表（同18位）の得点シーンを絶賛した。

日本は先制を許した直後の後半12分、MF中村敬斗が日本勢大会1号となる同点弾を右足で決めた。同19分に勝ち越されるも、終了間際の43分、右CKからFW小川航基が頭で合わせ、最後はMF鎌田大地が触り、土壇場で同点に追いついた。

中沢氏は「この勝ち点1は非常に大きいと思います」と評価。「とにかく先制されたゲームで、追いつくって物凄く難しいことであって。ダメ―ジは圧倒的にオランダの方が大きいと思いますし、とにかくセットプレーで強いと言われているオランダに、セットプレーで点を取ったっていうことが大きいですね」と絶賛した。

終了間際の同点劇については小川がヘディングするのは難しかったと振られ、「難しいと思いますし、ファンダイク選手の邪魔を少し鎌田選手がしてるんですよ」と言及。「自由にヘディングをさせないで、少し邪魔をして、そこに小川選手が入ってきているんで、おそらく練習した形なのかなと」と推測した。

その上で「そこに蹴った伊東（純也）選手もいいボールでしたし、最後小川選手がヘディングしたのも、鎌田選手が触ったのも、全部が練習の成果だと」と強調し、「森保監督の選んだ選手との信頼関係だと思いますね」と力を込めた。