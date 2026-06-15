ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【交通情報】近鉄名古屋線 白塚～白子 上下線で運転再開 人身… 【交通情報】近鉄名古屋線 白塚～白子 上下線で運転再開 人身事故のため一時運転見合わせ 【交通情報】近鉄名古屋線 白塚～白子 上下線で運転再開 人身事故のため一時運転見合わせ 2026年6月15日 13時41分 CBC NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 近鉄名古屋線は、人身事故のため「白塚～白子」の上下線で一時を見合わせていましたが、午前11時50分に上り線、午後0時15分に下り線の運転を再開しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト トイレットペーパー｢シングル｣と｢ダブル｣ どっちがお得？全国でシェア率に大きな違いが！ダブル派80％超の地域も 節約できるのは？ 【日程一覧】アジア大会の競技会場 あの試合はいつどこで実施？9月19日（土）～10月4日（日）【アジア大会 アジアパラ大会2026 愛知･名古屋】スケジュール･出場選手 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 関連情報（BiZ PAGE＋） 在宅医療, 金属加工, 介護, 井の頭線, 長野, 神事, 鎌倉, 介護タクシー, リハビリ, 配線