日本陸上連盟は１５日、愛知・名古屋市内で、９月に行われる「愛知・名古屋２０２６アジア競技大会」の内定選手会見を行った。

かつて天下を取った東海地方の戦国武将、豊臣秀吉らに出迎えられ、多田修平（住友電工）を先頭に、村竹ラシッド（ＪＡＬ）、１４日の日本選手権で男子４００メートル障害で初優勝を果たした１７歳、後藤大樹（たいじゅ、洛南高）らが登場した。為末大の高校記録を３０年ぶりに塗り替えた大器、後藤は「今もまだ代表になれた実感はないが、記録がついて実感が湧いてくればいいなと。やるからには一番上を目指して、皆さんをびっくりさせるような、楽しみたい」と全競技の中で、最も会場を沸かせた日本選手権の再現を誓った。

多田は２０１８年大会以来、８年ぶりのアジア大会出場に「個人種目で行けるのは初めて。ハイレベルな争いの中で、切符を勝ち取ることができたので皆さんの思いを胸に、９秒台を出して優勝したい」と意気込むと、村竹は「楽しみです。優勝とアジア記録の更新を目指して頑張りたい」とともに優勝を宣言した。