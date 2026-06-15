双子出産の中川翔子「やっと絵を描けた」自作の本格イラスト公開「少女漫画タッチで可愛い」「本当に上手」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/06/15】歌手でタレントの中川翔子が6月13日、自身のInstagramを更新。自作のイラストを公開し、話題となっている。
【写真】双子出産の41歳タレント「少女漫画タッチで可愛い」本格イラスト公開
中川は「やっと絵を描けた！スピカちゃん」とつづり、CBC／TBS系「アガルアニメ」枠「黒猫と魔女の教室」（毎週日曜夜11時30分〜）に出てくるキャラクターの自作イラストを公開。同アニメのエンディングテーマを担当することになった中川は「歌えることが一番しあわせ ママになってもまだ夢はあきらめなくていいんだね」と記し、自作イラストでは「猫のおしりが重要なテーマ！縁を感じる！20周年に素晴らしい出会い。感謝です！！」と嬉しさを表現している。
他に、紫色のドレス姿やピンクのシャツにネクタイをした衣装姿なども公開している。
この投稿には「絵の仕上がりが素敵」「少女漫画タッチで可愛い」「好きなことを仕事にできているしょこたんを尊敬します」「エンディング楽しみ」「本当に上手」「最高の生き方で羨ましい」などとコメントが寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】双子出産の41歳タレント「少女漫画タッチで可愛い」本格イラスト公開
◆中川翔子、自作のイラスト公開
中川は「やっと絵を描けた！スピカちゃん」とつづり、CBC／TBS系「アガルアニメ」枠「黒猫と魔女の教室」（毎週日曜夜11時30分〜）に出てくるキャラクターの自作イラストを公開。同アニメのエンディングテーマを担当することになった中川は「歌えることが一番しあわせ ママになってもまだ夢はあきらめなくていいんだね」と記し、自作イラストでは「猫のおしりが重要なテーマ！縁を感じる！20周年に素晴らしい出会い。感謝です！！」と嬉しさを表現している。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿には「絵の仕上がりが素敵」「少女漫画タッチで可愛い」「好きなことを仕事にできているしょこたんを尊敬します」「エンディング楽しみ」「本当に上手」「最高の生き方で羨ましい」などとコメントが寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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