福原遥、“長く住んだ”大阪の街に思いを馳せる 「ブルガリ 心斎橋」へ来場
俳優・福原遥が、自身もアンバサダーを務めるブルガリの新たな旗艦店「ブルガリ 心斎橋」へ来場。オープンを祝し、福原のほか、山下智久、中島健人が大阪の新店舗を訪れた。また、目黒蓮からはオープンを祝福するコメントが寄せられた。
【写真】清楚なドレスで来場！首元にジュエリー輝く福原遥
13日にオープンした同店舗は、ローマの豊かな伝統とモダニティがシームレスに融合し、メゾンが持つ活気に満ちたスプリッツを体現。ジュエリー、時計、レザーアクセサリーが並ぶ店内には、ブルガリへの賛美に溢れるアート作品も展示され、メゾンの世界観をあますことなく体験できる店舗となっている。
福原はオープンを祝して、「『ブルガリ 心斎橋』のオープン、誠におめでとうございます。扉を開けた瞬間から、ブルガリの歴史や職人さんたちの想いを感じられる特別な世界観が広がっていて感動しました。ドラマの撮影で長く住んだことがある大阪は、私にとってたくさんの幸せな記憶がある街です。この場所から、皆さまにも素敵な想い出が生まれていくことを、心より願っております」と祝いの言葉とともに、大阪への思いを馳せた。
【写真】清楚なドレスで来場！首元にジュエリー輝く福原遥
13日にオープンした同店舗は、ローマの豊かな伝統とモダニティがシームレスに融合し、メゾンが持つ活気に満ちたスプリッツを体現。ジュエリー、時計、レザーアクセサリーが並ぶ店内には、ブルガリへの賛美に溢れるアート作品も展示され、メゾンの世界観をあますことなく体験できる店舗となっている。