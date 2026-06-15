【W杯2026】NHK公式、本田圭佑の“解説もくじ”公開 秒単位の細かさに反響
NHKサッカーの公式Xが、15日に更新。「FIFA ワールドカップ 2026」の日本代表の初陣となるオランダ戦で、解説を務めた本田圭佑の“解説もくじ”を紹介した。
【画像】秒単位のこだわり！NHK公式が本田圭佑の“解説もくじ”公開
Xでは「本田圭佑さんの解説もくじです 画像と共にきょうの【日本×オランダ】の試合を配信でお楽しみいただけます」と秒数まで記されたもくじを公開。SNSでは「公式がいじり始めた（笑）」「手厚くて助かります」などといった感想が相次いで寄せられている。
本田は、冷静に状況を説明しつつも、盛り上がりをみせる場面では「ナイス！きょうはセットプレーよ」「オフサイないよ！」「ファウル！」「切り替えろ！」「ここ（の守備）がゆるいんですよ」「上田さん、打たれへんか！」「ヤバい！我慢！」と熱く呼びかけていった。「1にガクポ、2にガクポ、3にガクポ！」との”名言”も飛び出したが、実況から「では、4はなんでしょう？」と向けられると「デヨングですね」と返していた。
本田は2010年南アフリカ大会、14年ブラジル大会、18年ロシア大会と3大会連続でW杯に出場。日本代表の中心選手として活躍してきた。今大会では、NHK総合で放送される日本代表の初戦・オランダ戦、第3戦・スウェーデン戦の解説を務め、日本が決勝トーナメントに進出した場合も日本戦を担当する予定となっている。
【画像】秒単位のこだわり！NHK公式が本田圭佑の“解説もくじ”公開
Xでは「本田圭佑さんの解説もくじです 画像と共にきょうの【日本×オランダ】の試合を配信でお楽しみいただけます」と秒数まで記されたもくじを公開。SNSでは「公式がいじり始めた（笑）」「手厚くて助かります」などといった感想が相次いで寄せられている。
本田は2010年南アフリカ大会、14年ブラジル大会、18年ロシア大会と3大会連続でW杯に出場。日本代表の中心選手として活躍してきた。今大会では、NHK総合で放送される日本代表の初戦・オランダ戦、第3戦・スウェーデン戦の解説を務め、日本が決勝トーナメントに進出した場合も日本戦を担当する予定となっている。