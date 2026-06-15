女優松本まりか（41）、高橋メアリージュン（38）が15日、都内で、MBSドラマ特区枠（木曜深夜0時59分）で18日深夜放送開始されるダブル主演作「エミリとマリア」第1話先行上映会＆トークイベントに出席した。

同作は、30代後半に差しかかるとふと去来する「なんとも言えないモヤモヤ」を、リアルかつユーモラスな会話劇をベースに描いた根本宗子氏（36）脚本・監督のオリジナルガールズコメディー。

松本、高橋と根本氏は相思相愛。松本は「15年くらい前から知っていて、気になっていた存在」とし、「3、4年前に舞台を見に行って衝撃を受け、根本さんの作品にいつか出たいと思っていた」。高橋も「センスの塊なので絶対面白い作品になると思っていた」。

一方、根本氏も「オファーをいただいて即2人が思い浮かび、2人が引き受けてくれるならでした」と明かした。2人の起用が決まると当て書きした。「セリフも乗って書けたし、書いていて楽しかった」とし、「現場も2人ならではの呼吸が合っていて楽しかった」。同ドラマについて「ふとした時間にはまればいいドラマで、漠然としながら見てポジティブになれるドラマ」とPRした。

高橋は「全ての年で美しいし、感謝することを応援してくれるドラマ」とし、「その時々の人生をつくして味わって欲しい」と呼びかけた。

松本は「全て含めて見たら『おもしろい！』ってなれるドラマ」とした。その上で、「あっという間に見ちゃったとなれる感覚はすごい」と没入感をアピール。「ただ夢中になれる感覚を体感していただき、そこからどういう欲求が生まれ、何を喚起されるのかを体験して欲しい」とアピールした。