上沼恵美子（71）が15日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」に生出演した。サッカー・ワールドカップ（W杯）北中米大会での日本代表初戦、オランダ戦を自宅でリアルタイム観戦したことを明かした。

午前4時に起きて応援したという上沼は、日本が1−1の同点から勝ち越された場面で「引き分けは無理よって。心の底の底では、これは厳しいと思っていた。もう、ほんまに朝から感動したわ」と語り、執念で追いついてのドローに興奮をにじませた。

夫と一緒にテレビ観戦したことにも触れ、「サッカー好き夫婦やねん」と告白。日本がW杯初出場したフランス大会については「行く予定だったけど、ちょっと体調を崩して行くことができなかった」と振り返った。

元日本代表のカズこと三浦知良（J3福島）の大ファンで、カズがセリエA・ジェノアに所属していた頃には夫婦で応援に行ったという。

強豪オランダに2度先行されながらも2度追いつき、貴重な勝ち点1を得た森保ジャパンに「きょうは興奮させてもらった。幸せな気分にさせてもらった。ちょっと寝不足ですけど」とうれしそうに話した。

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