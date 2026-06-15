「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１５日午後１時現在でアトム<7412.T>が「売り予想数上昇」５位となっている。



きょうの東京市場では、ストップ安の水準となる前営業日比１００円安の５８１円でウリ気配となっている。前週末１２日の取引終了後、２６年９月末を基準日とする株主優待から制度を変更すると発表した。コロワイド<7616.T>グループ店舗や各種ギフト商品の購入に使える株主優待による発行ポイントを従来の半分とする内容となっており、これが売り予想数の上昇につながっているようだ。



５月８日に開示した２６年３月期最終損益は減損損失の計上や繰延税金資産の一部を取崩したことなどにより、従来予想の１２億９００万円の赤字から１５億７００万円の赤字（前の期は５億３０００万円の黒字）に下振れして着地していた。安定的な収益性と中長期的な成長機会を確保する観点から、今回の株主優待の変更によりコスト低減を図る。



出所：MINKABU PRESS