技研製作所<6289.T>が後場上げ幅を拡大している。午後１時ごろ、油圧式杭圧入引抜機「サイレントパイラー」による「圧入工法」が、インド・グジャラート州アーメダバードの都市再開発事業「カリカット運河再整備プロジェクト」の第２期工事に採用されたと発表しており、好材料視されている。



インドのパートナー企業であるプレキャストコンクリート製造大手フジ・シルバーテック・コンクリート社のグループ企業フジ・インフラストラクチャー社に「サイレントパイラー」を６台納入する。同プロジェクトは英領期に建設され、現在は都市排水路として使われている全長８０キロメートルの運河において洪水対策、交通渋滞緩和、都市衛生改善を目的とした都市機能の再構築を図るもの。第２期工事では水路上に６車線の都市幹線道路を整備するため、土留め壁が必要となる約１０キロメートル区間に「サイレントパイラー」を用いて転用可能な鋼矢板連続壁の土留め壁を構築するとしている。



出所：MINKABU PRESS