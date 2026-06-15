山岡家が反発、第１四半期は２ケタ増収増益

丸千代山岡家<3399.T>が反発している。前週末１２日の取引終了後に発表した第１四半期（２～４月）単独決算が、売上高１１０億５９００万円（前年同期比１４．２％増）、営業利益１１億８３００万円（同１１．６％増）、純利益８億５４００万円（同１７．２％増）と２ケタ増収増益となったことが好感されている。



期中に関東エリア１店舗、四国エリア１店舗、九州エリア１店舗の計３店舗を出店。また、既存店売上高が４９カ月連続で前年を上回ったことも寄与した。なお、２７年１月期通期業績予想は、売上高４８３億６１００万円（前期比１２．５％増）、営業利益５１億８４００万円（同１０．８％増）、純利益３６億３０００万円（同１．６％減）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS