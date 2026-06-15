株式会社焦点工房は6月15日（月）、レンズブランド「Thypoch（タイポック）」の対象製品を特別価格で販売する「Thypoch Summer Sale」を開始した。期間は7月31日（金）まで。

同ブランドの対象交換レンズおよびマウントアダプターが、通常価格から最大20％OFFの割引価格で提供される。対象店舗は焦点工房オンラインストアのほか、焦点工房 楽天市場店、焦点工房 Yahoo!店、Amazon 焦点工房ストア。

なお、一部レンズに関しては「カメラの大林」および「レモン社 銀座教会店」の店頭にて、実機を確認できるデモ機が用意されている。

「Thypoch」は、2023年に中国・深センのシネレンズ専門メーカーが立ち上げたレンズブランド。ブランド名は古英語の「thy（あなたの）」と「epoch（時代）」を組み合わせたもので、ユーザーの時代に寄り添うという願いが込められている。高性能なMマウントレンズを展開する「Simera（シメラ）」シリーズと、古き良き時代のレンズを復活させた「Eureka（エウレカ）」シリーズを中心に展開している。

セール名

Thypoch Summer Sale



開催期間

2026年6月15日（月）10時00分～7月31日（金）



特典

対象製品が通常販売価格から最大20％OFF



対象製品（例）

Thypoch Simera 75mm f/1.4 ASPH. ライカMマウント

開放F1.4の明るさと滑らかなボケ味を特徴とする大口径中望遠レンズ。通常11万5,200円のところ10万5,200円で販売される。

Thypoch Eureka 50mm f/2 ライカMマウント

1950年代の沈胴式レンズを想起させるクラシカルなデザインの標準レンズ。アルミ鏡筒モデルが通常10万6,200円から8万6,200円へ、真ちゅう鏡筒モデルが通常15万4,800円から13万8,800円へとそれぞれ値下げされる。

Thypoch Positive Lock Adapter TP-MPLAE（ライカM→ソニーE）

ライカMマウントレンズをソニーEマウントのカメラに装着するためのマウントアダプター。ガタつきを抑え、安定した運用を可能にするポジティブロック機構を採用している。通常3万9,600円のところ3万4,600円で販売される。

対象店舗

焦点工房オンラインストア 焦点工房 楽天市場店 焦点工房 Yahoo!店 Amazon 焦点工房ストア