4.8億円で未開封の「スーパーマリオブラザーズ」が落札される、ゲームソフトの史上最高落札額を大幅に更新

4.8億円で未開封の「スーパーマリオブラザーズ」が落札される、ゲームソフトの史上最高落札額を大幅に更新